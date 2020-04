El jugador del FC Barcelona Junior Firpo reconoció que no han sido unos meses fáciles para él desde su fichaje por el club blaugrana porque "todos los cambios cuestan un poco" y destacó su buena relación con Quique Setién, el técnico que le dio la oportunidad de debutar en Primera División con el Real Betis Balompié.



"Todos los cambios cuestan un poco. No han sido unos meses fáciles para mí. Hubo una pequeña lesión que me frenó, pero siempre lo intento ver todo de manera positiva. Llegué a un club nuevo, muy grande... y estoy en el periodo de adaptación necesario. Tengo ganas de poder demostrar el jugador que soy", dijo Junior en declaraciones a los medios del club.



Preguntado por su entrenador, el lateral internacional Sub-21 no tuvo dudas. "Con Setién tengo una relación buena, fue mi primer entrenador, el primero que confió en mí en la elite. Me subió del filial y me dio esa confianza. El destino nos ha cruzado aquí en Barcelona, pero él sigue siendo el mismo que en el Betis", indicó sobre el técnico cántabro.



"Me siento cómodo en el FC Barcelona, hay un vestuario sano y con jugadores muy buenos. Intentan que el ambiente del vestuario siempre sea bueno", añadió Junior, que destacó a Ansu Fati y Wague, pese a marcharse en enero, como dos de sus mejores compañeros. "Hemos tenido mucha afinidad. Me gustan las mismas cosas que a Ansu, nos gusta mucho bailar y hemos creado mucha afinidad tanto dentro como fuera del campo", afirmó.



"Arturo Vidal es el que más me ha sorprendido. Es todo lo contrario a lo que yo pensaba. Parece un guerrero y es un trozo de pan, muy buena persona, siempre hace reír a los compañeros", dijo sobre el chileno, el compañero que más le ha sorprendido en su primera temporada como blaugrana.



En relación a la ciudad, el ex del Betis aseguró que Barcelona le "gusta bastante". "Tiene bastante parecido con Málaga, donde yo me crié. Una ciudad grande, con mar, turismo... he ganado en calidad de vida. Aquí en Barcelona la gente respeta más y guarda más la distancia", manifestó Junior, que lleva "como puede" el confinamiento.



"Por suerte, tanto mi familia como yo estamos bien. Mi hija y mi mujer, con las que vivo, y también mi familia en Málaga y mis amigos en Sevilla, todos están bien. Es distinto a lo que estamos acostumbrados pero es lo que toca, quedarnos en casa. Seguro que si hacemos caso pronto acabará esto. Eso sí, la cámara del móvil va a estallar", bromeó.



Junior se suele levantar "temprano", cuando "se levanta la niña". "Hago un entrenamiento todas las mañanas, juego un rato con mi hija y luego comemos. Después descansamos un poco, y por la tarde juego a la play y echo el rato con los amigos. Luego juego con la niña o veo alguna película con mi mujer", sentenció.



En relación a la forma física, Junior dijo que "es diferente entrenar en casa, no tienes el mismo espacio que en el campo". El fútbol es un deporte de equipo y es muy diferente entrenar en casa a lo que es la realidad", finalizó sobre su preparación, la cual supervisa día a día Antonio, el preparador físico de la entidad.