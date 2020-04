​Dos médicos del Hospital de San Juan lanzan un crowdfunding para abastecer de material sanitario a los hospitales de Alicante Por el momento la campaña ha recaudado ya casi 15 mil euros Macarena Arcos

sábado, 11 de abril de 2020, 10:09 h (CET) “Debido al exponencial crecimiento de los casos, nuestro sistema sanitario empieza a saturarse y a ver limitados sus recursos, tanto materiales como personales”. Bajo esta premisa, Tati Millada, médico de la UCI del Hospital Universitario San Juan de Alicante y Toni Serrat, médico de familia del mismo centro, hospitalario han puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe (gf.me/v/c/gfm/apoyo-sanitario-a-los-hospitales-de-alicante).



El objetivo: comprar material sanitario para los hospitales de Alicante y paliar, así, el déficit de material que sufren los centros. Así pues, ambos médicos han unido fuerzas para recaudar fondos destinados concretamente a la adquisición de equipos de protección individual, geles desinfectantes y equipos de ventilación, entre otras cosas.



Por el momento la campaña ha recaudado ya casi 15 mil euros. Y son los mismos doctores quienes llaman a la participación a través de un vídeo disponible en la misma plataforma: “Esta batalla nos afecta a todos. Juntos podremos vencer, cuantos más seamos mejor”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Endesa no atiende a ruegos Venancio Rodríguez Sanz, Zaragoza ​Crisis y Presupuestos Suso do Madrid, A Coruña ​A propósito del gesto de la eutanasia José Morales Martín, Girona ​En la muerte de Jiménez Lozano Domingo Martínez Madrid, Burgos ​Relación hombres y mujeres sin barreras Enric Barrull Casals, Barcelona