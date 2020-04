Inmobiliarias Encuentro crea un Protocolo Especial Covid-19 pese la inacción del sector inmobiliario Comunicae

jueves, 9 de abril de 2020, 14:45 h (CET) Ningún cliente verá paralizada su compraventa durante la cuarentena. El sistema de reserva online de Inmobiliarias Encuentro, i-Reserva, se convierte en una opción necesaria en la crisis Covid-19 "Son tiempos difíciles, lo sabemos muy bien. Esta nueva e inesperada crisis está poniendo a prueba nuestras emociones y confianza en el sistema. Vivimos en plena incertidumbre, con miedo al presente, al futuro y a no saber cómo vamos a salir de esto".

La mayoría de sectores se han visto afectados por el confinamiento. Entre ellos, el sector inmobiliario, que se ha visto paralizado debido a la limitación de realizar visitas físicas a los inmuebles.

No obstante, hay inmobiliarias que han innovado, encontrando una solución eficaz a este problema utilizando nuevas tecnologías.

Alan Hernandez, Director de Inmobiliarias Encuentro, explica: “desde nuestra humildad, hemos querido aportar nuestro granito de arena para ayudar a insuflar algo de esperanza a la población española. Quince días antes de que proclamasen el Estado de Alarma en España, ya estábamos preparando un Protocolo Especial Covid-19 para adelantarnos a las necesidades de nuestros clientes y poder seguir vendiendo sus pisos de forma online”.

¿En qué consiste el PEC (Protocolo Especial Covid-19)?

El PEC se divide en dos fases:

Estado de Alarma

Muchas personas necesitan comprar un inmueble de manera urgente, ya que han vendido sus casas y actualmente están en tierra de nadie. Alan, explica: “Queremos que estén tranquilos y que, cuando todo esto pase, tengan la seguridad de haber comprado a tiempo y en precio. Para esto, ante la imposibilidad de hacer visitas presenciales, contamos con un producto online que implementamos hace ya tres años (i-Reserva) y que permite reservar online y a cualquier hora el inmueble deseado. El cliente visualiza el inmueble a través de nuestra web, guiando la visita virtual por teléfono, videoconferencia, skype o facetime. Queremos que el cliente sepa que la comercialización de su vivienda (ya sea comprador o vendedor) no se paraliza en ningún momento.”

Post Estado de Alarma

Este procedimiento está basado en un protocolo de higiene y seguridad a la hora de atender a los clientes tanto en la oficina, como en sus casas y durante las visitas. Se prioriza la seguridad de los trabajadores, compradores y propietarios implementando unas medidas óptimas de higiene, distancia de seguridad y desinfección. Algunas de las medidas incluyen: uso obligatorio de guantes y mascarillas, distancia mínima entre personas: 2 metros, tomas diarias constantes de temperatura con termómetros digitales, gel de manos desinfectante a la entrada de las oficinas y pisos. Y fumigación con solución hidroalcohólica en todas las oficinas de Inmobiliarias Encuentro e inmuebles a visitar.

Alan cuenta, “en Inmobiliarias Encuentro somos una pequeña y humilde empresa, pero todos formamos un gran equipo humano y profesional a disposición del cliente y la sociedad. Mi equipo y yo gestamos Inmobiliarias Encuentro en mitad de la anterior crisis y conseguimos crecer. Es en los momentos difíciles cuando surgen las mejores ideas, cuando se demuestra que la unión hace la fuerza. Creemos en la acción y en la importancia de mantener una actitud realista, preventiva sí, pero optimista al mismo tiempo. Ahora más que nunca es importante tener un hogar donde sentirse seguro.”

Inmobiliarias Encuentro es una compañía joven dedicada al asesoramiento de la compra venta de viviendas en Madrid. Con tan sólo seis años de vida y, a pesar de ser lanzada en plena crisis del sector, fue capaz de crear una propuesta diferenciadora y única que combina los nuevos canales de comunicación digitales con una disposición de plena dedicación al cliente. Esta compañía ha sabido sacar el máximo partido de Internet, pero ha ido más allá en su modelo de negocio y sus técnicas de venta: home staging, metodologías personalizadas, neuromarketing o nuevas tendencias que vinculan la venta de inmuebles a otros sectores de la estructura urbana. Inmobiliarias Encuentro cuenta ya con diez oficinas en Madrid y prevé una rápida expansión gracias a su diferenciador modelo de franquicias.

