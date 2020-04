Transformación digital: la mayor arma del sector empresarial contra el coronavirus

El covid-19 ha cambiado por completo nuestra manera de entender la realidad. Todos y cada uno de los aspectos que dábamos por sentados en el día a día, han vivido una transformación íntegra, delimitada por el estado de alarma que estamos viviendo. Uno de los sectores más afectados en esta crisis sanitaria ha sido el corporativo, que se ha visto obligado a frenar su actividad de manera abrupta. Sin embargo, la era digital se ha presentado como la clara salvación para miles de negocios.



La era digital en tiempos de coronavirus La cuarentena a la que hemos sido expuesto ha sido un fenómeno social que nadie podía imaginar hace tan solo unos meses. No obstante, por mucho que esta situación sea realmente compleja y ponga sobre la mesa los valores del ser humano, la realidad es que las nuevas tecnologías nos han facilitado en gran medida el día a día. Prestaciones que nos mantienen en contacto y que, gracias a la transformación digital en el ámbito corporativo, permite que ciertos negocios sigan en funcionamiento.



Hace años que dar el salto al territorio online era una prioridad en el ámbito empresarial. Los canales de comunicación han cambiado desde que internet llegó a nuestras vidas, así como los métodos de comercio; un hecho que ha cobrado especial relevancia en estos momentos tan complicados. Los empleados no pueden ir a sus respectivas oficinas y solo aquellas compañías que tenían los medios para operar el teletrabajo han logrado frenar la repercusión económica del coronavirus.



Por desgracia, no todo el ámbito corporativo había dado paso a esta nueva manera de entender los negocios. Gran parte del tejido empresarial se ha presentado como obsoleto, algo que se ha demostrado con la llegada del covid-19. Los daños económicos para estas entidades son incalculables y, en caso de poder superar el estado de alarma sin verse obligadas al cierre, es necesario proceder de una vez por todas con la consecuente digitalización.



Ya no es necesario disponer de un local físico para formar un modelo de negocio de éxito; una realidad que muchos asumieron en el pasado y ahora recogen sus frutos. El comercio digital forma parte de la sociedad contemporánea y, cuando nos vemos obligados a permanecer en los hogares, se presenta como el único estilo de negocio con previsiones de supervivencia.



Encuentra una agencia con la que adaptarte Prever la crisis sanitaria a la que hemos sido expuestos era prácticamente imposible a principios de año; sin embargo, la realidad ha supuesto un choque frontal para nuestras expectativas empresariales y ahora es el momento de recapacitar e implementar las nuevas estrategias. En consecuencia, si disponemos de un negocio que ya gozaba de una adaptación digital, es necesario dar un paso en firme y ejecutar medidas que garanticen el crecimiento exponencial sin importar la situación del coronavirus.



Ciertas agencias cuentan con planes de actuación que, mediante la medición de los datos de nuestra página web y el más amplio conocimiento en la materia de marketing digital, nos van a guiar por el camino correcto. Porque son muchos los aspectos que entran en juego; pero, haciendo uso de las herramientas adecuadas, las redes les proporcionan toda la información necesaria para establecer estrategias de absoluta efectividad.



Por otro lado, si el cierre de los establecimientos no esenciales te ha cogido por sorpresa y, una vez pasada la crisis, has tomado la decisión de cambiar las bases de tu negocio; dichas agencias juegan un papel trascendental en dicha transformación. Se ha de prestar el mayor grado de atención a la hora de entrar a formar parte del mercado digital y solo las agencias más preparadas son capaces de garantizar una incorporación eficiente en el momento más delicado de tu vida como empresario.



De la noche a la mañana el sector corporativo se vio obligado a enfrentar su mayor reto. La transformación digital es la única defensa de la que disponen y la red de venta y captación de clientes online se posiciona como el modelo de negocio mejor valorado en pleno siglo XXI.