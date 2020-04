Ibrahimovic se entrena con el Hammarby sueco mientras analiza su futuro Ibrahimovic, de 38 años, provocó la ira de los aficionados de Malmo, su club original, cuando se hizo con una participación del 25 por ciento en el Hammarby a finales del año pasado Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 9 de abril de 2020, 15:43 h (CET)

El delantero sueco del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, se mantiene en forma durante la suspensión de la Serie A italiano entrenando con el Hammarby, club sueco en el que tiene una participación accionarial significativa.



El periódico sueco Expressen publicó un video del entrenamiento de Ibrahimovic con el equipo de Estocolmo y el presidente del club, Richard von Yxkull, confirmó a la emisora nacional SVT que el jugador había solicitado unirse.



No está claro cuánto tiempo trabajará Ibrahimovic con el Hammarby. El delantero regresó a Suecia en marzo cuando se suspendió la Serie A y no hay una fecha fija para su regreso. Las restricciones por el coronavirus son menos estrictas en el país nórdico y, aunque la liga está suspendida, sí se permiten los entrenamientos.



Ibrahimovic, de 38 años, provocó la ira de los aficionados de Malmo, su club original, cuando se hizo con una participación del 25 por ciento en el Hammarby a finales del año pasado.

