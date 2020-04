ESHI lanza ESHI TV, una plataforma televisiva pensada por y para el fitness Comunicae

jueves, 9 de abril de 2020, 13:38 h (CET) El European Sport & Health Institute (ESHI) ha decidido reforzar su vocación digital y lanzar junto a la tecnológica Kinacu Systems una plataforma de televisión digital pensado por y para los gimnasios. Gracias a ella, sus socios podrán elegir las 24 horas del día y los 365 días del año qué sesiones de entrenamiento, grabadas por profesionales certificados del fitness -nacionales e internacionales- o en Streaming Live, quieren ver y/o practicar El European Sport & Health Institute (ESHI), centro de formación líder para profesionales y empresas de la salud y la actividad física, ha anunciado el lanzamiento de ESHI TV junto a la tecnológica Kinacu Systems, una plataforma de televisión digital que, pensada por y para los gimnasios, pretende profesionalizar aún más el sector del fitness, y permitir a estos clubes y a sus entrenadores extender sus sesiones presenciales más allá de los centros deportivos, de manera privada, totalmente controlada, con música comercial legalizada y con la máxima interacción posible.

“La tecnología desarrollada en colaboración con Kinacu Systems facilita una serie de herramientas tecnológicas a todos aquellos centros deportivos, entrenadores personales y profesionales de la salud interesados en escalar su modelo de negocio y mejorar el grado de satisfacción de sus clientes”, sostiene Toni Brocal, consejero delegado de ESHI. Es bueno “salir de la caja” y a pesar del increíble momento actual, acelerar soluciones que hasta hace poco parecían muy lejanas.

ESHI TV, que empezará a emitir está misma semana (en un primer momento para centros oficiales HBX), será accesible desde cualquier navegador en su versión web, desde aplicación móvil IOS o Android y desde cualquier SmartTV como un canal más, funcionará como una plataforma disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, desde cualquier lugar del mundo.

A partir de esta semana ESHI, empezará también a customizar al 100% canales para operadores o entrenadores que quieran disponer de su propio canal de TV DIGITAL adaptándose al futuro que previsiblemente se va a vivir en el sector. “ESHI TV no se orienta al público final, nuestro cliente es el operador, el gimnasio o el entrenador personal, no vamos a tener datos de ningúno de sus clientes”, afirma Toni Brocal.

Sesiones de 30/45 minutos

Los usuarios de los gimnasios que accedan a su contenido podrán ver y/o seguir las sesiones de entrenamientos -de 30 o 45 minutos de duración- que previamente habrán grabado los profesionales internacionales de fitness creadores de contenido, todos ellos certificados oficialmente. El siguiente paso, es la ampliación a sesiones en streaming live con parrilla de horarios.

Entrenamientos y clases que serán impartidos en español por lo que ESHI pretende no sólo dar este servicio a los centros deportivos y a sus usuarios en España sino a todos los del mundo hispanohablante.

APP y notificaciones push

La plataforma televisiva contará con una APP válida para Android, iOS, Chromecast y con presencia con su propio canal en SmartsTV’s Samsung TV, LG TV, iOS TV y Android TV (televisores Sony, Phillips, Xiaomi, etc.).

Asimismo, la plataforma estará dotada de un sistema de notificaciones Push avanzado y sectorizable para que los gimnasios y entrenadores puedan realizar avisos segmentados y lanzar campañas de marketing eficaces.

ESHI TV contará también con un sistema de pago por pasarela bancaria, Stripe y suscripciones para cada store (iOS y Android).

Una vez se haya superado esta fase de confinamiento, ESHI TV dará también servicio a todos los gimnasios, instalaciones deportivas y entrenadores personales que quieran disponer de un canal de televisión digital propio y privado con todos los servicios para tener el contacto directo con sus clientes. Clientes que no tendrán que ser solo los que acuden al gimnasio sino cualquier persona interesada en sus servicios independientemente del lugar en el que resida.

Tienda online

ESHI TV contará también a partir de ese momento con una tienda online para la venta del merchandising propio de cada club, así como de productos de terceros automatizados y de una revista digital interna o métricas de business intelligence para analizar las estrategias a seguir en la mejora de los resultados. Además, gracias a la tecnología de esta plataforma cada gimnasio que la tenga podrá tener su propio Dashboard y gestionar su propio contenido y sus propios usuarios, así como Streaming de clases en directo.

“El sistema robusto y potente con el que ESHI TV ha sido diseñada ofrece a los gimnasios la posibilidad de interactuar con su audiencia mediante noticias, concursos y ofertas, así como mediante la tienda en la que los usuarios podrán comprar productos de merchandising a esos centros o de terceros”, matiza Brocal.

ESHI TV también pondrá a disposición de sus usuarios una completa parrilla de programación de vídeos sobre consejos deportivos o de nutrición, así como con recetas para lograr un estilo de vida saludable que también estarán disponible de forma ilimitada.

“ESHI TV es una plataforma en la que no sólo habrá sesiones en streaming life, sesiones de entrenamiento grabadas y conducidas por profesionales, sino toda la información que una persona necesita para estar sana, desde recetas saludables hasta consejos de nutrición pasando por entrevistas con personalidades destacadas del mundo del deporte”, destaca Brocal.

Descuento en formaciones online

La puesta en marcha de ESHI TV llega solo unos días después de que el European Sport & Health Institute anunciase el lanzamiento de su nueva web y un 30% de descuento en todas sus formaciones online, con el objetivo de apostar también de esta forma por la profesionalización del fitness mientras dure el COVID-19 en España.

Para acceder a ese descuento basta con usar el código ESHIContigo30 en el momento de inscribirse a cualquiera de ellas. Entre las formaciones en fitness que ESHI ofrece online figuran las de Entrenamiento para la Mujer; Entrenamiento para Personas Mayores; Entrenamiento para Personas con Obesidad; Acondicionamiento Físico en Sala de Fitness; Fitness y Entrenamiento Personal; Programa Avanzado Entrenamiento Personal; Preparación Física y Actividades Dirigidas con BodyPump.

Todas ellas están pensadas para mejorar la formación y la experiencia de las personas que se dedican al mundo del fitness profesionalmente, y cuentan con el mismo reconocimiento y validez que los cursos presenciales del Instituto.

Nueva web corporativa

Toda la información relativa a estas formaciones online está disponible en la web de ESHI. Una web que el European Sport and Health Institute ha renovado con la vista puesta en dar una información más dinámica, intuitiva y accesible sobre las certificaciones que imparte dirigidas a mejorar la capacitación de instructores y clubes de fitness.

Una de las grandes novedades de esa web es que cuenta con una pestaña única y exclusivamente dedicada a las empresas del sector en la que expone las tres líneas de soluciones que ofrece para ellas: desarrollo de planes formativos, entornos virtuales y desarrollo de áreas de entrenamiento funcional llave en mano.

De hecho, en su web ESHI muestra cómo las empresas de fitness podrán ver adaptadas todas sus formaciones a sus necesidades, exigencias, posicionamiento, modelo de negocio, objetivos y filosofía.

