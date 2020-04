Greenpeace ha reclamado la "urgente" protección de, al menos el 30 por ciento de los océanos de aquí a 2030, una vez terminada la expedición 'De Polo a Polo', que durante un año ha cruzado el planeta de norte a sur para recoger datos sobre la destrucción de los mares.



La ONG lamenta que la crisis del coronavirus provoque este año el retraso de las grandes cumbres mundiales sobre el futuro de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.



En este contexto, la ONG ha lanzado este jueves un vídeo interactivo desde la Antártida en la que muestra cómo ha sido la vida a bordo de la expedición oceánica. Además, las principales plataformas de contenidos audiovisuales estrenan este jueves en todo el mundo el documental Sanctuary, que protagoniza Javier Bardem, quien junto a su hermano Carlos repasa in situ las principales amenazas del océano Antártico.



La conclusión de Greenpeace tras un año recorriendo los océanos es que el cambio climático, la sobrepesca, la contaminación por plásticos, la minería y las prospecciones en busca de petróleo y recursos genéticos son actualmente las principales amenazas de los océanos, sin los que la vida no sería posible.



Entre los puntos del océano que ha visitado la expedición figuran el Ártico, la Ciudad Perdida de la Atlántidas, el Mar de los Sargazos, el Arrecife del Amazonas, Monte Veía o la Antártida. 'De Polo a Polo' ha contado con el apoyo de actrices como Marion Cotillard, Shailene Woodley o Hellen Mirren.



Para la responsable de la campaña de biodiversidad en Greenpeace España, Pilar Marcos, la amenaza del coronavirus es "vital, en este momento", pero no se podrá "dilatar mucho más el enfrentar otras graves amenazas como la emergencia climática o la situación de los océanos".



El informe de Biodiversidad de Naciones Unidas (IPBES) señaló en 2019 que el 66% de los océanos se encuentra deteriorado y solo el 3% de toda la superficie oceánica del mundo está protegida.



Greenpeace destaca también que este mismo mes científicos de 16 universidades publicaron en la revista Nature que el desafío de reconstruir la vida marina es "factible si se toman medidas rápidas para evitar llegar a un punto de inflexión en el que el colapso sea irreversible".



Así, señalan que las medidas que deben incluir son la protección de las especies, pesca responsable, restauración de hábitats, preservación de áreas marinas, reducción de la polución y mitigación del cambio climático.



En el mes de abril se iba a clausurar la reunión de la negociación internacional de la ONU para aprobar un Tratado Global de los Océanos, apoyado por España, pero la crisis del coronavirus ha retrasado sin fecha esta cumbre, igual que otras citas como la Cumbre del Clima (COP26) prevista en noviembre en Escocia, o la Convención para la Diversidad Biológica, que se iba a celebrar en China en octubre.



"2020 iba a ser un año clave pero, a pesar de estos retrasos, hay que continuar empujando los mecanismos políticos para la protección del planeta. Nuestros mares necesitan figuras de protección reales porque no pueden soportar ya la enorme presión a la que los sometemos", considera Marcos.



Además del documental de Álvaro Longoria 'Sanctuary', Greenpeace lanza un vídeo interactivo 'De polo a polo' en el que muestra la vida a bordo del barco Esperanza de la ONG que estos meses ha cruzado el planeta.