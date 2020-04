La Comunidad Valenciana registra 309 nuevos casos, 428 altas y 43 fallecimientos más Barceló ha destacado que se ha registrado un descenso en cuanto al número de residencias afectadas por el coronavirus Redacción Siglo XXI

jueves, 9 de abril de 2020, 14:04 h (CET)

La Comunidad Valenciana ha registrado 309 nuevos positivos por coronavirus, 428 altas y 43 fallecidos más desde la última actualización del miércoles. En total, los positivos en la región se elevan a 7.964 (1.377 son sanitarios) y han fallecido 43 personas.



Así lo ha indicado este jueves la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, en su comparecencia diaria para informar de la situación del coronavirus en la Comunidad Valenciana. De los 309 nuevos contagios registrados en las últimas horas, 22 se han detectado en la provincia de Castellón, 47 en Alicante y 238 en Valencia. Hay dos casos sin asignar.



Actualmente el número de casos registrados en la Comunidad Valenciana se eleva a 7.964. De ellos, 921 de corresponden a Castellón, 2.850 a Alicante y 4.188 a Valencia, más cinco casos no asignados. De ese total de positivos hay 1.616 personas ingresadas: 219 en Castellón (41 en la UCI), 487 en Alicante (131 en la UCI) y 910 en Valencia (176 en la UCI).



También se han producido a fecha de hoy 1.772 altas (428 más que la jornada anterior): 946 en la provincia de Valencia, 632 en la de Alicante y 194 en la de Castellón. Un total de 25.214 pruebas han dado negativas.



En cuanto a profesionales sanitarios que han dado positivo en Covid-19, el número asciende a 1.377 y han recibido el alta 242 --por provincias, 35 en la de Castellón; 103 en la de Alicante y 104 en la de Valencia--.



Respecto a los 767 fallecimientos, la consellera Barceló ha detallado que 310 se han producido en la provincia de Alicante, 361 en la de Valencia y 96 en la provincia de Castellón.



En cuanto a la situación de las residencias, hay casos positivos en 89 --13 en la provincia de Castellón, 23 en la de Alicante y 63 en la de Valencia--: hay contagiados 976 residentes y 239 trabajadores. Hasta el momento han fallecido 233 residentes.



Barceló ha destacado que se ha registrado un descenso en cuanto al número de residencias afectadas por el coronavirus y esto se debe a que hay instalaciones con un trabajador positivo y ningún residente afectado, que se puso en cuarentena y no se ha producido ningún brote. Y al empleado ya se le dio el alta. Actualmente hay 13 residencias bajo vigilancia activa de personal sanitario, cuatro en la provincia de Castellón, cinco en la de Alicante y cuatro en Valencia.

