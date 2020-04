Los españoles aumentan la lectura digital durante el confinamiento: ahora leen una hora más a la semana l aumento en consumo de libros digitales viene acompañado por un despunte también en la escucha de audiolibros, que también experimentó un ascenso del 254 por ciento en España Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 9 de abril de 2020, 13:50 h (CET) Los españoles están aprovechando la situación actual de confinamiento por el coronavirus para la lectura y esto se ha traducido en aumentos de lectura digital a través de dispositivos y libros electrónicos eReaders, como confirman plataformas como Nubico y Kobo by Fnac.

Los españoles leen una hora más a la semana desde que comenzó la cuarentena, hasta un total de 9,7 horas en el caso del servicio de libros electrónicos Nubico, según ha informado la compañía en un comunicado remitido a Europa Press.



Desde el inicio de las restricciones, el número de libros leídos ha aumentado en un 32 por ciento, con un crecimiento del uso del 30 por ciento en el servicio y el triple de altas de usuarios, según los datos de Nubico.



Las mujeres siguen leyendo más que los hombres, también en digital (65% frente a 35% en Nubico) y la horquilla de edad principal es entre 30 y 45 años.



El género más popular en Nubico en España es la novela histórica, que se lee nueve veces más que lo habitual, seguido de la autoayuda, cuyo incremento es de seis veces.



Los dispositivos favoritos para la lectura digital en Nubico son los 'smartphones' (58,2%), seguidos de ordenadores (32,5%) y tabletas (9,2%).



Por su parte, otra plataforma de lectura digital como es Kobo by Fnac también ha registrado un crecimiento durante la cuarentena en España, donde los usuarios han usado eReaders un 140 por ciento más de la media anual entre los días 6 y 19 de marzo, coincidiendo con los primeros días del estado de alarma.

"Países como España, Francia e Italia han incrementado el volumen de lectura en un 200 a 300 por ciento de media en comparación con la semana anterior", como afirman desde Kobo by Fnac en un comunicado remitido a Europa Press.



El aumento en consumo de libros digitales viene acompañado por un despunte también en la escucha de audiolibros, que también experimentó un ascenso del 254 por ciento en España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Minia Gregoria Pedra Manuela Mi hermosa gata del Sol ​«Documentales. Entrevistas a escritores argentinos. Tomo II», una renovada apuesta a la figura del autor Vale la pena subrayar que la empresa que viene llevando a cabo Revagliatti en esta serie de entrevistas, de la que hasta ahora se conocen únicamente los dos primeros tomos, no tiene precedentes en la literatura argentina ​Arturo Pérez-Reverte publica La Cueva del cíclope La obra recopila las publicaciones sobre literatura del escritor en la red social Twitter ​Vi en tus ojos dos arbolitos locos En la poesía el merecimiento es justamente desigual. Su distinción lo es en la rendición de cuentas que cada lector discierne con inteligencia y sensibilidad ​“Estoy en la pseudo fantasía de Haruki Murakami” Rubén Sacchi responde “En cuestión: un cuestionario” de Rolando Revagliatti