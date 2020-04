Servicios de 'streaming' de cine y música con periodos de prueba gratuita para entretenerse en Semana Santa El servicio de 'streaming' musical Apple Music, para dispositivos iOS y Android y con 60 millones de canciones, ofrece un periodo de prueba gratuito de tres meses Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 9 de abril de 2020, 13:46 h (CET) El confinamiento por el coronavirus va a cambiar los planes de Semana Santa de muchos españoles, que en lugar de viajar o pasar tiempo con sus familias tendrán que buscar alternativas para estar entretenidos en casa estos días, como por ejemplo los servicios de 'streaming' tanto de vídeo como de música.

Estas plataformas funcionan a través de distintas modalidades de suscripciones de pago, pero la práctica totalidad de ellas cuenta con un periodo de prueba gratuita, en el que los usuarios pueden probarlo sin coste por un tiempo limitado.



El 'streaming' de vídeo puede ser una opción para pasar la Semana Santa en casa y ponerse al día con las series de televisión y la cartelera de películas que las personas no han tenido tiempo de ver durante el resto de año.



Sin prueba gratis

Netflix solía ofrecer un periodo de prueba gratuito de 30 días para sus suscripciones, pero en la actualidad, la compañía informa en su web de soporte de que las pruebas gratuitas no se ofrecen en España.

La oferta actual del servicio cuenta con tres planes: básico por 7,99 al mes y una pantalla, estándar por 11,99 euros y dos dispositivos y 'premium' por 15,99 euros y hasta cuatro pantallas al mismo tiempo.



A las plataformas sin periodo de prueba gratis se suma la española Filmin. Esta plataforma cuenta con un plan básico por 7,99 euros al mes y otra Plus por 14,99 euros al mes que, además de al catálogo disponible hasta en dos pantallas simultáneas, incluye tres vales para comprar contenido adicional.



Amazon y HBO

El primero de los servicios de 'streaming' disponibles en España que sí que ofrece prueba gratuita es Amazon Prime Video. Esta plataforma de vídeo está disponible para los clientes del servicio Amazon Prime, que ofrece 30 días de prueba gratis.

No obstante, Amazon avisa de que la concesión de este mes de prueba gratuita depende de factores como el "histórico de suscripciones a Prime, tanto gratuitas como de pago". El precio del plan de pago es de 3,99 euros al mes y 36 euros al año.



HBO es otra de las plataformas de 'streaming', con películas y series como Juego de Tronos, El cuento de la criada y Watchmen. Este servicio cuenta con 15 días de prueba gratuita, después de lo cual su precio es de 8,99 euros al mes.



Disney +, Apple TV y Rakuten TV

Disney+ ha sido la última plataforma de 'streaming' de vídeo en llegar a España, disponible desde el 24 de marzo. Su catálogo incluye contenidos de los universos de Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, Los Simpson, la serie The Mandalorian o la nueva versión de acción real de La Dama y el Vagabundo, entre otros. Este servicio ofrece siete días gratis, y después su coste es de 6,99 euros al mes y de 69,99 euros al año.



Apple TV+ es otra de las aplicaciones de 'streaming' de vídeo más recientes, disponible desde hace seis meses. La plataforma de Apple con contenido de producción propia es gratuita durante un año para compradores de dispositivos de la compañía estadounidense (iPhone, iPad, iPod touch, Mac o Apple TV).



No obstante, coincide con Disney+ al ofrecer una semana de prueba gratuita al resto de clientes. Después, su precio es de 4,99 euros al mes, con acceso para hasta seis personas.



Rakuten TV conforma otro de los servicios de contenido en 'streaming' más destacados del panorama español. Esta plataforma de cine y series tiene un periodo de prueba gratuita de un mes, con una tarifa mensual de 6,99 euros después.



Plataformas musicales El 'streaming' de música creció un 32 por ciento durante el pasado año 2019, y supone otra alternativa para amenizar la Semana Santa en cuarentena descubriendo artistas y discos que habían quedado pendientes durante el resto del año.

Spotify, la plataforma con más usuarios a nivel mundial, ofrece un mes de prueba gratuito para los usuarios que escojan su plan de pago Premium, que elimina la publicidad con respecto a su versión gratuita, permite descargar música y después tiene un coste de 9,99 euros al mes.



Amazon Music Unlimited es la alternativa de 'streaming' musical de Amazon. Este servicio se incluye en el paquete para los clientes de Prime, al igual que Prime Video, y tiene un periodo de prueba gratuita de tres meses y un coste después de 9,99 euros al mes.



El servicio de 'streaming' musical Apple Music, para dispositivos iOS y Android y con 60 millones de canciones, ofrece también un periodo de prueba gratuito de tres meses, después de lo cual cuesta 4,99 euros al mes, 9,99 euros al mes en el plan individual y 14,99 euros en el familiar.

Por último, YouTube Music ofrece un mes de periodo de prueba gratuita, permitiendo escuchar música sin conexión y en segundo plano. Este servicio cuesta después 11,99 euros al mes dentro del paquete YouTube Premium.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El consumo de TV de los españoles este lunes alcanza las 5 horas y 10 minutos, siete minutos menos Las cifras muestran que la media de consumo de televisión a lo largo del día fue de 9,7 millones de espectadores Netflix presenta las primeras imágenes de Hollywood, la nueva miniserie de Ryan Murphy Janet Mock, productor ejecutivo, co-guionista y director de la serie explica que “En un presente tan turbulento y con un futuro tan incierto, volvemos al pasado en busca de ayuda y orientación Netflix desvela el Título de los episodios de La casa de papel Parte 4 Creada por Álex Pina y producida por Vancouver Media para Netflix, la cuarta parte cuenta con un equipo de directores integrado por Jesús Colmenar, Javier Quintas, Koldo Serra y Álex Rodrigo Locke & Key tendrá una segunda temporada en Netflix Carlton Cuse y Meredith Averill, productores ejecutivos de la serie, declararon: “Estamos entusiasmados de continuar el viaje de Locke & Key junto con todos nuestros colaboradores" Las televisiones reconocen inconvenientes para su emisión en un 5% de las reclamaciones presentadas La Asociación de Usuarios de la Comunicación pide una revisión a fondo del Código y que puedan participar en él, además de las televisiones en abierto, las plataformas y canales de pago y las OTT