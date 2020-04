Un 31% de consumidores compra online por la mañana El consumidor digital confinado se ha pasado a la ‘doble pantalla’, al estar cada vez más tiempo con la televisión encendida mientras está conectado a Internet Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 9 de abril de 2020, 13:40 h (CET) Si antes del estado de alarma el momento predilecto para hacer compras online era la noche, el confinamiento ha provocado que surja un nuevo ‘prime time’ para el ecommerce: la mañana. Así, un 31% hace ya sus compras por Internet entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, según la segunda oleada del informe ‘Digital Consumer 24 hours Indoor’ de Nielsen elaborado en colaboración con Dynata, con el fin de ofrecer una evolución semanal del consumo de Internet en los hogares mientras dure el Estado de Alarma.



En una fotografía del comportamiento online hace un año, solo un 22% salía de compras por la red en horario matinal, mientras que el 45% lo hacía desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Una situación que ha dado un giro de 180 grados, ya que ahora un 31% (14 puntos menos) elige el horario de tarde/noche para encargar pedidos por Internet.



Este cambio se debe a que ahora muchos usuarios disponen de más tiempo libre, unido al tipo de compra que ahora hacemos en la red, más de primera necesidad que de ocio. Y es que, en efecto, alimentación y bebidas se mantiene como la principal compra online, realizada por el 31% de los usuarios, seguida de belleza y salud, con el 25%.



En cambio, la electrónica y el entretenimiento se quedan por detrás, con alrededor del 20%, mientras que la moda sigue cayendo, desde el 22% de hace una semana hasta el 18%, cuando hace un año era la reina del escaparate online acaparando casi la mitad de las compras por Internet.



¿Y cuál es el dispositivo favorito para hacer esas compras? De nuevo, el Smartphone, que en esta segunda semana vuelve a ganar posiciones (2,5 puntos más que en la primera), hasta suponer casi la mitad (49%) de las compras online durante el confinamiento.



En dos sitios a la vez

