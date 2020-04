Sinapsis afirma que aumenta la demanda de terapia online Comunicae

miércoles, 8 de abril de 2020, 17:02 h (CET) El paso del tiempo y la evolución de las nuevas tecnologías, el mundo online se está volviendo cada vez más real, cambiando la forma de relacionarse, de comunicarse y de informarse Internet ofrece un amplio abanico de herramientas que hace posible realizar una terapia online de calidad desde casa, a través de Skype, Whatsapp, etc.

Consultar un psicólogo online consiste en realizar una terapia online, al igual que se hace de la manera tradicional, utilizando los medios que las nuevas tecnologías ofrecen.

En este artículo se analizarán algunos de los múltiples beneficios de la terapia online.

Ahorro de tiempo: una de las principales ventajas de la terapia online es el ahorro de tiempo. Este tipo de terapia requiere menos tiempo en desplazamientos y medios físicos para realizarse, siendo por tanto más económica que la presencial. Solo se necesita un ordenador, tablet o móvil con acceso a internet, evitando tráfico, atascos, búsqueda de aparcamiento, etc. que en ocasiones hacen que se llegue a perder mucho más tiempo del que dura la sesión.

Accesibilidad: para personas con alguna limitación física que les impida o dificulte el desplazamiento, la terapia online es una oportunidad de recibir ayuda psicológica. También resulta más accesible para personas que, por el lugar donde viven, por sus horarios o circunstancias vitales no pueden desplazarse en persona a la consulta.

Anonimato: si bien a algunas personas les puede resultar más cercana la terapia presencial, a otras les resultará más fácil expresarse o hablar sobre sus preocupaciones a través de la psicoterapia online, como ocurre a menudo cuando se chatea o habla por teléfono. Además muchas de las personas que acuden a la terapia online lo hacen debido a la preocupación que les genera que los demás piensen que tiene problemas. Además, se utilizan sistemas seguros para garantizar que la información no queda filtrada digitalmente.

Comodidad: la posibilidad de recibir atención psicológica estando en su propia casa hace que las personas, normalmente, se sientan mucho más cómodas y con más confianza, creando un ambiente familiar entre el paciente y el psicólogo.

​Terapia adaptada a los nuevos tiempos: la aparición de esta terapia nace de la necesidad de adaptar el trabajo del psicólogo a las nuevas tecnologías y al nuevo ritmo de vida.

Cómodo y adecuado para los jóvenes. Hoy en día la mayoría de los jóvenes saben utilizar las nuevas tecnologías (ordenadores, tablets, smartphones, etc.) por lo que les parece mucho más atractivo y moderno poder comunicarse con su psicólogo o ‘coach’ a través de ellas. Poder hablar por diferentes Apps para consultar cualquier inquietud les permite obtener una mayor satisfacción y bienestar personal. Sin duda, una gran solución para aquellos jóvenes que no quieren asistir a una terapia más convencional.

Cada vez se están realizando más investigaciones que indican que la eficacia de la terapia online es similar a la presencial.

¿Cómo elegir un centro de Psicología con terapia online?

A la hora de buscar un centro o clínica de psicología que permita contratar la modalidad de terapia online, lo ideal es comprobar que sea un lugar de confianza, con profesionales del sector titulados y con experiencia.

Un ejemplo de Clínica de psicología con terapia online es Sinapsis, un centro de psicología que ofrece una amplia variedad de formatos de intervención psicológica para tratar diferentes problemas y necesidades, dispone de consulta física en Alicante y en Madrid, pero además cuenta con la posibilidad de hacer terapia online a un precio algo más reducido.

Sinapsis está formado por profesionales del mundo de la psicología, con experiencia en ámbitos muy diversos, por lo que se adaptan a todo tipo de pacientes y de personas.

Además Sinapsis cuenta con diferentes tipos de sesiones para que se pueda elegir la que mejor se adapte a las preferencias del paciente.

Sesión Chat Privado: Sesión de 1h con un psicólogo a través de WhatsApp.

Sesión Mensajería: Sesión individual por mensajería (email) 24 horas con un tiempo máximo de respuesta de 3 horas.

Sesión Online: Sesión de 1h con un psicólogo online a través de una videollamada por Skype o Hangouts.

Sesión Presencial: Sesión presencial de 60 minutos.

