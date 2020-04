El consumo de vídeo en YouTube aumenta un 55% durante el confinamiento, según un estudio de 2btube

La audiencia de 2btube en España, con más de 8 millones de usuarios únicos, representa aproximadamente el 25% de los usuarios totales de YouTube en nuestro país. Según su estudio, tan solo en España, las visualizaciones de sus canales en YouTube han pasado de 58 millones a 90 millones en tan solo 15 días. Los canales infantiles son los que más han crecido y el móvil se mantiene como el dispositivo preferido por los consumidores españoles y acumula aproximadamente el 60% de las visualizaciones totales Las restricciones aplicadas por el Gobierno a mediados de marzo y el temor al contagio del coronavirus han obligado a la gente a cambiar de hábitos, de hobbies, etc. Incluso sus patrones de consumo de medios se han visto modificados y, como consecuencia del confinamiento, el acceso a plataformas online, tanto de información como de entretenimiento, ha aumentado considerablemente.

Una de las plataformas que más ha crecido por estas nuevas tendencias y hábitos durante el confinamiento es YouTube, que se ha convertido en una de las páginas web favoritas de pequeños y mayores que buscan sin descanso contenidos de entretenimiento que les ayuden a pasar las horas más rápido.

2btube, grupo de medios especializado en conectar con el público joven y experto en la plataforma, así lo confirma tras analizar la evolución del conjunto de canales de YouTube que gestiona y produce, más de 500 en todo el mundo. La audiencia de 2btube en España, con más de 8 millones de usuarios únicos, representa aproximadamente el 25% de los usuarios totales de YouTube en España.

Para poder ofrecer una visión completa del cambio de hábitos, su equipo de analistas ha comparado las visualizaciones conseguidas en sus canales entre el 1 y el 14 de marzo (antes de que se activara el estado de alarma) y entre el 15 y el 29 de marzo, tanto en audiencia española como en todo el mundo.

Aumento del consumo audiovisual

En términos generales, los canales españoles de 2btube en YouTube han aumentado sus visitas en un 37% a nivel global. De los 295 millones de reproducciones conseguidas en los primeros 14 días del mes se ha pasado a 404 millones en los siguientes 14 días como consecuencia del confinamiento.

Si solo se tiene en cuenta las visualizaciones producidas en España, se aprecia que el incremento es incluso mayor en términos porcentuales, ya que las visualizaciones aumentan en un 55%, pasando de 58 millones de visualizaciones en los primeros 14 días del mes a 90 millones en la siguiente quincena.

Aumento del contenido infantil vs contenido para adultos

Gracias a la variedad de canales de 2btube, se pueden obtener, además, datos sobre el comportamiento por edades de los espectadores. "Para poder analizar las nuevas tendencias, hemos dividido los canales entre contenidos para niños o para adultos, pues no podemos referirnos a la edad en YouTube porque los menores de 14 años no pueden crearse cuenta en la plataforma", explica unos de sus analistas.

Aunque se haya registrado una subida generalizada en la mayoría de los canales de la red, tanto de contenido adulto como para niños, se aprecia un incremento mucho mayor en los canales infantiles.

Mientras que, a nivel global, los canales infantiles han experimentado un incremento del 57% en las visualizaciones (de 47 millones de reproducciones en los primeros 14 días del mes a los 73 en los siguientes 14), las de los canales de adultos han aumentado entre un 25 y un 35%.

Si solo se tiene en cuenta las visualizaciones en España, los canales infantiles experimentan un aumento del 66% y pasan de 3,4 millones de reproducciones en la primera quincena del mes a 5,7 millones en la segunda. En los canales de adultos este incremento es un poco menor y se sitúa en torno al 55%.

Las temáticas más explotadas se siguen manteniendo. Los vídeos infantiles con más éxito continúan siendo: canciones para niños, (como Peque Música, que pasa de 14 millones de reproducciones a 24), contenidos de animación, (Toon Toon Juegos aumenta 3 millones de views y Learn with Eddie incrementa sus visualizaciones en 6) y los canales protagonizados por menores, como Pino y Ares, que pasan de 5 a 8 millones de visualizaciones en los primeros 15 días del confinamiento.

Los adultos siguen apostando por canales de: entretenimiento (Makiman, Spursito o Papi Gavi, por ejemplo, han duplicado sus visualizaciones en los últimos días); gaming, (Massi pasa de 13 M de visualizaciones en la primera quincena de marzo a 19M en la segunda y Folagor consigue un incremento de 8M a 10M), o de fitness, como el de Susana Yábar, que ha pasado de 3 millones de visualizaciones a 5,6M.

Dispositivos de consumo

El móvil se mantiene como el dispositivo preferido por el consumidor y, aunque baja entre un 2% y un 4%, acumula aproximadamente el 60% de las visualizaciones totales. Le siguen la tablet, que aumenta entre dos y cuatro puntos porcentuales estos días, y el ordenador.