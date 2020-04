Tusideas.es refuerza sus servicios de comunicación enfocados a pymes y franquicias

Notas de prensa, planes de comunicación hechos a medida, actividad en las redes sociales, envío de comunicados a los principales medios y agencias nacionales, posicionamiento SEO o entrevistas en vídeo son algunas de las herramientas más eficaces para promocionarse hoy en día en internet Tusideas.es, empresa 100% española, fundada hace más de 15 años y especializada en ofrecer diversos servicios integrales para pymes, autónomos, emprendedores y franquicias, continúa trabajando para ayudar a todos estos colectivos tan afectados por la crisis del coronavirus. En este sentido, ha reforzado sus servicios de comunicación, consciente de que “si no comunicas, no existes, no vendes y no creces”.

Así, entre los servicios de comunicación que ofrece el equipo de profesionales de Tusideas.es, con amplia experiencia en este campo, se encuentran los planes personalizados y hechos a la medida de las necesidades reales de cada empresa: “Pueden comunicar sus noticias a través de notas de prensa puntuales o mediante planes de 3, 6 o 12 meses, que en estos momentos de crisis hemos adaptado a su situación actual. Lo importante es que sigan estando activas y con voz en el mercado y que consideren la comunicación como una inversión, no como un gasto”, asegura Franck Pitance, fundador y socio director de Tusideas.es.

Estas notas de prensa son redactadas por profesionales de la comunicación y enviadas a más de 300 medios de televisión, radio, prensa escrita y portales de Internet relacionados con el sector de actividad de la empresa. Tal y como explica el Fundador y Socio Director de Tusideas.es, “estar en estos medios es una estrategia básica para cualquier pyme y franquicia hoy en día. Por eso, nos ponemos a su disposición, escuchándoles y aportándoles soluciones a través de nuestros servicios de comunicación, que acabamos de reforzar y ajustar a una situación como la que vivimos actualmente, donde comunicar cobra mucha más importancia si cabe”.

A su vez, otro servicio de comunicación que se presta en Tusideas.es es la publicación de notas de prensa en medios digitales nacionales de relevancia, redes sociales, blogs, páginas web e incluso en las agencias EFE y Europa Press, redactada por periodistas experimentados y acorde a los intereses de cada empresa: “Es una de las mejores maneras de promocionarse en internet. Tener presencia en estos medios ofrece un valor añadido a la presencia online y ayuda a mejorar la imagen del negocio, porque permite que el mensaje que se transmite llegue a decenas de miles de internautas de forma rápida y eficaz, a través de espacios en los que confían y visitan de manera habitual”, comenta el Director Web de Tusideas.es, Nacho García.

Notas de prensa, blogs, entrevistas online, posicionamiento SEO, planes y estrategias de comunicación, presencia eficaz en redes sociales, todos estos servicios “están a disposición de las pymes, franquicias, autónomos y emprendedores, porque nuestro único objetivo en estos momentos es ayudarles y apoyarles para que puedan ir superando esta crisis, y la comunicación ha de ser la herramienta principal de cualquier empresa para conseguirlo con éxito”, concluye Franck Pitance.