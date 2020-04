Nace Sea Water Analytics, la startup que ayudará a conocer el impacto medioambiental del ser humano en las aguas de las playas Comunicae

miércoles, 8 de abril de 2020, 13:54 h (CET) Sea Water Analytics surge como una solución para monitorizar la calidad del agua en zonas costeras Españolas. Ahora en plena crisis sanitaria, se ofrece como una de las alternativas para conocer el impacto humano real en los mares que, de no ser por el decreto del Estado de Alarma debido a esta crisis por el COVID 19, no se habría podido llevar nunca a cabo Uno de los aspectos positivos que ha podido dejar el desarrollo de esta crisis sanitaria ha sido la recuperación ambiental gracias a las medidas de confinamiento decretadas por los diferentes gobiernos del mundo. Esta reducción del impacto humano en los diferentes países ha conllevado una notable mejora en, por ejemplo la calidad del aire y de las aguas de los mares y océanos.

La Startup española Sea Water Analytics nace con el propósito de analizar la calidad del agua de las playas españolas mediante el despliegue de un sistema propio de boyas costeras con el que pretenden obtener datos para informar a turistas y habitantes de las zonas costeras españolas de la situación de sus playas.

Ahora que debido al coronavirus la población está confinada en sus hogares se da la situación ideal para poder medir el estado del mar después de haber estado un tiempo sin presencia humana. Estos parámetros sentarán un precedente para poder estudiar el impacto medioambiental que genera la especie humana en las aguas. “Va a ser posible medir cómo es ese mundo en el que los humanos casi no interferimos, para poder comparar a futuro cuando la actividad humana recupere la normalidad. Desde Sea Water Analytics vamos a medir esos valores de referencia nunca antes registrados con los equipos que desplegaremos en cuanto nos lo permitan las medidas de confinamiento”, señala Javier Colmenarejo, Co-Fundador de Sea Water Analytics junto a Javier Moya Maier

Esos parámetros que se consigan, podrán arrojar información esencial en la lucha contra el cambio climático y para el propósito con el que nace Sea Water Analytics de frenar el turismo de masas y virar hacia un modelo sostenible.

Otro aspecto reseñable que ha dejado esta crisis sin precedentes ha sido el impulso generalizado hacia una transformación digital acelerada de la sociedad. La digitalización como herramienta de proximidad, de cercanía y de colaboración entre la población se ha hecho necesaria durante estos días y para los fundadores de Sea Water Analytics es esencial para su cometido.

Esta Startup pretende acercar a los usuarios de las costas españolas toda la información referente al estado de las aguas, índice de ocupación, presencia de medusas, banderas, estado de las instalaciones, etc. Todo ello en tiempo real y mediante una aplicación móvil, buscando proporcionar a la población información útil y a los ayuntamientos la implantación de la tecnología IoT en la creación de Smart Cities. “Desde Sea Water Analytics queremos ser parte del cambio y del reto de transformación que vamos a afrontar como sociedad una vez dejemos atrás esta crisis del COVID-19. Estamos preparados y deseando ofrecer nuestra aportación para construir entre todos un mundo más sostenible, más colaborativo y en el que sea posible ayudar aún en la distancia”.

Sobre Sea Water Analytics

Sea Water Analytics es una startup con foco en ofrecer un servicio que aporte información sobre la calidad y sostenibilidad de las playas.

Esta Startup permite evaluar e informar de la calidad de las playas (agua y arena), generando un entorno colaborativo con usuarios y administraciones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Iniciativas de las empresas del Consorcio del Chorizo Español en la lucha contra el COVID-19 Herbalife Nutrition recomienda diez consejos para teletrabajar de forma efectiva Colección SS'20 de GUESS Jewellery Sinapsis afirma que aumenta la demanda de terapia online Colección Boho: lo más nuevo de Binnari para esta nueva temporada