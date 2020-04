​Las consecuencias del sector erótico por el COVID-19 Si bien estas soluciones pueden ser un ‘parche’ para el problema actual, los ingresos han bajado progresivamente y la paralización del sector erótico se mantendrá al menos unas semanas más Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 8 de abril de 2020, 15:38 h (CET) Si quieres disfrutar de un encuentro erótico, no es complicado encontrar en Internet varios portales donde escorts se anuncian ofreciendo sus servicios. Sin embargo, este sector de adultos ha sido uno de los más golpeados por la crisis del COVID-19.



La mayoría de las profesionales que ofrecen sus servicios, lo hacen de forma independiente, y entre los diversos motivos individuales para dedicarse al sector, la mayoría lo hacen por la facilidad de obtener ingresos económicos de forma rápida.



Si bien es la profesión más antigua y con una gran demanda, ante catástrofes como es el caso de la Pandemia del Coronavirus, la prostitución es el más afectado. Muchas de las escorts no tienen derecho a ninguna ayuda social, y sus ingresos son nulos mientras que los pagos de alquiler, agua, luz… se mantienen.



El Cibersexo, una alternativa para las trabajadoras sexuales en Valencia Muchas son las profesionales que han buscado otras alternativas, un ejemplo son varias prostitutas en Valencia que ahora ofrecen servicios de Cibersexo para poder mantener algún beneficio económico. Otras escorts han ofrecido fotos privadas y vídeos íntimos a cambio de una pequeña cantidad económica.



Si bien estas soluciones pueden ser un ‘parche’ para el problema actual, los ingresos han bajado progresivamente y la paralización del sector erótico se mantendrá al menos unas semanas más. Por lo tanto la situación se puede agravar para todas estas profesionales, olvidadas por gran parte de la sociedad, pero que son de las más afectadas en esta crisis.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.