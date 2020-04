El COFG recomienda a las farmacias de Gipuzkoa que ofrezcan a precio de coste las mascarillas Comunicae

miércoles, 8 de abril de 2020, 13:33 h (CET) Hasta que se normalice el suministro. El objetivo es facilitar el acceso a las mascarillas al mayor número de personas en la situación de desabastecimiento actual, en la que las pocas mascarillas que llegan tienen precios elevados que vienen marcados por los fabricantes. La mayoría de farmacias guipuzcoanas ya ha mostrado su disposición a seguir esta recomendación en una encuesta realizada por el Colegio El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) ha emitido una recomendación dirigida a las 286 oficinas de farmacia del territorio en la que les insta a que no carguen el correspondiente margen profesional en las mascarillas hasta que se normalice el suministro, de modo que las pongan a la venta a precio de coste.

Según explican desde el COFG, esta recomendación obedece a la actual situación de desabastecimiento ya que las mascarillas que llegan son muy pocas y tienen unos precios que consideran excesivamente elevados (precios que vienen fijados por parte del fabricante). “Ante esta coyuntura excepcional nuestro objetivo como Colegio es facilitar el acceso a las mascarillas al mayor número de guipuzcoanos. Por ello hemos cursado esta recomendación que ha obtenido una respuesta muy favorable por parte de las farmacéuticas y farmacéuticos de Gipuzkoa”, explica Miguel Ángel Gastelurrutia, presidente del COFG.

Desde el COFG constatan que actualmente -y motivada en parte por la noticia de una posible recomendación/obligación sobre el uso de mascarillas por parte de la población-, la demanda de mascarillas ha aumentado considerablemente, “así como la ansiedad social por su falta en el mercado”.

En este sentido, Gastelurrutia señala que “creemos que la tendencia es que comiencen a llegar mascarillas a los diferentes proveedores, si bien no sabemos cuándo”. "Por nuestra parte, agrega, seguimos trabajando con nuestra distribución mayorista para intentar conseguir el mayor número de mascarillas al menor precio posible para la ciudadanía”.

La profesión farmacéutica en Gipuzkoa

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) aglutina a 1.144 farmacéuticas y farmacéuticos colegiados en el Territorio de los cuales 924 son Mujeres (80,76%) y 220 Hombres. El 90,3% está activo y 906 (el 79,19%) desarrollan su labor en alguna de las 286 farmacias del Territorio. El resto de colegiados trabajan en otros ámbitos como: análisis clínicos, farmacia hospitalaria, industria farmacéutica o en la distribución, además de en docencia, dermofarmacia, salud pública, alimentación, óptica y ortopedia, entre otros.

