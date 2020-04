Festival de Cine de Málaga celebra online Málaga Festival Fund & Co-production Event Los participantes podrán intercambiar con los expertos opiniones, sugerencias y aprendizajes acerca del área tratada, han valorado Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 8 de abril de 2020, 14:52 h (CET)

MAFIZ (Málaga Festival Industry Zone), el área de industria del Festival de Cine de Málaga, mantiene el esfuerzo por adaptar sus contenidos a las actuales circunstancias provocadas por el aplazamiento de la 23 edición del certamen debido a la crisis del coronavirus.



Así, con los recursos digitales y al acuerdo de colaboración de MAFIZ con la plataforma Filmarket Hub --especializada en el mercado online de largometrajes y series en fase de desarrollo-- se celebra Málaga Festival Fund & Co-production Event (MAFF) de forma online desde el pasado 30 de marzo hasta el próximo 10 de mayo.



La agenda de actividades previstas irá dirigida a los treinta proyectos que fueron seleccionados para participar en este evento de industria en la edición de MAFIZ 2020, han explicado a través de un comunicado.



MAFF (que se realiza con el apoyo institucional de ICAA, CAACI, Ibermedia, FIPCA y EAVE) busca apoyar a la industria cinematográfica iberoamericana favoreciendo un espacio en el que profesionales latinoamericanos y europeos se encuentren para facilitar redes de trabajo y desarrollar iniciativas que generen coproducciones y les permitan acceder al mercado audiovisual internacional.



Este evento logrará reunir a cerca de cien representantes de la industria audiovisual de 15 países latinoamericanos y ocho europeos. Al respecto, han destacado la presencia de cuatro proyectos del país invitado en esta edición, República Dominicana, dentro de la sección Latin American Focus.



También estarán presentes tres proyectos seleccionados en el nuevo apartado denominado Territorio España, en el que cada año MAFIZ invitará a una Comunidad Autónoma y que inaugura en este 2020 la Comunitat Valenciana.



La programación ha comenzado con la oferta formativa 'Learning & Training', en la que reconocidos expertos del sector audiovisual imparten un seminario de 'Pitching' y con tutorías privadas, al que siguen otras charlas de expertos dirigidas a los directores y productores de los 30 proyectos de largometrajes de ficción y documentales elegidos para MAFF.



Estas formaciones se centran en la importancia del 'pitching', la internacionalización y la expansión del uso de plataformas digitales para la promoción, la búsqueda de alianzas y coproducciones, la relación con los fondos de financiación y el desarrollo contenidos audiovisuales viables y de nuevas formas de expresión cinematográficas.



Con el apoyo de la plataforma Filmarket Hub las actividades culminarán con MAFF Online by Filmarket Hub, un espacio de matchmaking virtual en el que los realizadores iberoamericanos podrán ponerse en contacto de forma exclusiva con 40 productores españoles y del resto de Europa con la intención de evaluar oportunidades de negocio y coproducción.



Otras de las entidades colaboradoras que apoyan la realización de MAFF son SANFIC, Bolivia Lab, Cinema 226, Brasil Cinemundi, Dok Leipzig, Latam Cinema y DAFO.



Los participantes podrán intercambiar con los expertos opiniones, sugerencias y aprendizajes acerca del área tratada, han valorado.

