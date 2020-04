El Gobierno baraja mantener medidas para ERTEs de fuerza mayor a los sectores más afectados Catalunya es la comunidad con más expedientes temporales del conjunto de España, con una factura de 1.100 millones Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 8 de abril de 2020, 14:16 h (CET)



El Gobierno está barajando mantener las "medidas extraordinarias" aprobadas para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a los sectores más afectados por la crisis del coronavirus, como la exoneración de las cuotas de las empresas a la Seguridad Social.



Lo ha dicho este miércoles la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en un encuentro virtual con representantes y miembros de la patronal Pimec, en la que ha participado su presidente, Josep González, y su secretario general, Antoni Cañete.



"Hay sectores que van a continuar en fuerza mayor" al estar más afectados por esta crisis, ha remarcado Díaz, que ha señalado que son, según los datos disponibles actualmente, los del turismo, la construcción, la cultura y los servicios, con cinco millones de trabajadores.



Por ello, ha defendido que las medidas impulsadas por el Gobierno para facilitar la tramitación de los ERTEs causados por esta crisis y reforzar la protección de los trabajadores "deberían mantenerse" más allá del estado de alarma.



La ministra de Trabajo y Economía Social ha expuesto que están trabajando en "salidas técnicas" para estos sectores, pese a que ha querido mantenerse prudente y no ha concretado más en qué pueden consistir.



Ha subrayado que "los ERTE sirven para no destruir empleo", por lo que ha considerado que son "clave" para esta crisis, y ha recordado que esta herramienta se articuló con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.



En Catalunya, Díaz ha señalado que el Gobierno destinará aproximadamente 1.100 millones de euros al pago de los ERTE que se han registrado por la crisis del coronavirus hasta el momento, tal y como ya dijo el lunes.



Esta cifra se desglosa en unos 820 millones de euros para cubrir las prestaciones a los trabajadores afectados y en 280 millones para pagar las cotizaciones sociales de las que las empresas están exoneradas.



Es un cálculo aproximado de cuánto dinero público se dedicará a los ERTE en Catalunya, pero puede variar según la cifra final de expedientes temporales que se registren ante la Conselleria de Trabajo de la Generalitat, aún por concretar, han remarcado fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social a Europa Press.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.