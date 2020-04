El joven emprendedor Jorge Branger lanza un "impactante" mensaje en tiempos de coronavirus Comunicae

martes, 7 de abril de 2020, 17:51 h (CET) El joven emprendedor Jorge Branger, habla sobre las oportunidades de los momentos de cuarentena. "Su mensaje ha conseguido conmover no solo a su generación sino a toda la humanidad". El vídeo ha sido ya visto por millones de personas y su mensaje es claro. "Hay que aprovechar el tiempo en cuarentena, para trabajar en nosotros mismos". Branger crítica el comportamiento de su generación ante la situación del coronavirus, y propone soluciones Son tiempos de quedarse en casa, y con ello son muchos los vídeos que se han hecho virales durante esta cuarentena. Gran parte de la juventud, ha decidido aprovechar el "tiempo libre" en casa para consumir contenido en plataformas de entretenimiento todo esto y más de manera digital. Además, el consumo de redes sociales se ha triplicado, con ello la creación de vídeos que no solo funcionan como vías de escape o entretenimiento, sino que también ayudan a llamar la atención sobre asuntos importantes.

Entre los que más destacan, el vídeo viral del joven emprendedor llamado Jorge Branger que ha conseguido resonar en las redes sociales con un mensaje un tanto diferente, sin utilizar el humor, su vídeo ha conseguido dar la vuelta al mundo (literalmente) en cuestión de días.

El joven millennial analiza críticamente el comportamiento y la reacción de su generación ante la crítica situación del coronavirus.

"Somos la generación que lo ha tenido todo, y hemos sabido valorar muy poco. Nos estresamos por no tener suficientes likes en nuestras rrss, nos abrumamos y perdemos la paciencia cuando no sabemos que hacer y hasta nos ponemos a llorar si se nos estropea el móvil, además no hemos vivido (al menos como adultos) ninguna guerra o crisis económica importante como nuestros padres o abuelos. Esto nos ha convertido en personas impacientes, vagas, egoístas, y nos ha hecho pensar que realmente vivimos en el mundo de YUPI".

Sin embargo, aunque pueda parecer un enfoque un tanto agresivo y más en estos momentos delicados de cuarentena, el vídeo ha conseguido conmover no solo a los más jóvenes sino a los padres y abuelos que también se han sentido identificados. Pero ¿Por qué?

Jorge Branger dice que hay que aprovechar el tiempo y las oportunidadees de estar en cuarentena.

"Lo que está pasando no es más que una oportunidad increíble para retomar la convivencia con nuestros seres queridos , entrenar la paciencia, encontrar nuestro propósito, descubrir nuestras pasiones, definir objetivos, y trabajar en nosotros. Siempre decimos "no tengo tiempo para esto", "ojalá tuviera tiempo" etc. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo, aprovechémoslo".

Jorge Branger, finaliza el vídeo con una reflexión impactante y con una pregunta que seguro que ha hecho revaluar la situación a más de uno.

"Laforma en que respondamos a los tiempos difíciles determinará quiénes somos cuando esto pase. La pregunta es si ¿saldremos mejor o peor?

A nuestros abuelos les pidieron que fuesen a la guerra. Nuestros padres combatieron con las mayores crisis económicas de la era. A nosotros, solo se nos pide que nos quedemos en casa.

Tienes dos opciones:

Te agobias viendo las noticias y evitas la situación con Netflix & consumiendo RRSS como si fuesen unas “vacaciones”.

O, aprovechas la oportunidad para crecer, recalibrar tu mente y subir de nivel. ¿Qué historia le quieres contar a tus nietos, cuando te pregunten por tu 2020?"

Tras publicar el vídeo en la red social para profesionales LinkedIn, rápidamente llamo la atención de grandes influencers en la red, entre ellos el de un reconocido business coach Adrian Herzkovich que impulsó el mensaje, en cuestión de horas el vídeo ya había llegado a todas las redes sociales y a otros reconocidos influencers. Entre ellos: @sergionovelli , @aracelyarambula , una reconocida página de Facebook llamada @maskalma por no hablar de los cientos de miles de compartidos por Whatsapp, y de la televisión argentina Telefe sumando en total millones de impactos positivos.

Jorge Branger ya tiene muy claro como aprovechar el tiempo y es capaz de las ver las oportunidades del caos.

