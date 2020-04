Nueva plataforma online para ayudar a los comercios de proximidad Comunicae

martes, 7 de abril de 2020, 17:55 h (CET) Se ha lanzado al mercado recientemente el nuevo proyecto AyudaComerciosCoronavirus.com, plataforma para ayudar a los comercios y negocios de proximidad, que puedan recibir donaciones y ayudas online de pequeñas cantidades a cambio de un pequeño detalle o gratificación por parte de ellos ¿Parece importante poder ayudar al comercio/negocio de proximidad en esta crisis sanitaria del coronavirus sin precedentes y no se sabe cómo? La plataforma online permite eso mismo, ayudar de forma totalmente transparente y altruista, mediante una donación online de pequeñas cantidades (a partir de 10 euros), a esos negocios próximos que son de vital importancia y donde hasta ahora hacías un gasto diario, semanal o mensual.

El sistema permite dar de alta gratis en el directorio a cualquier negocio o comercio del territorio nacional. Rellenando un formulario muy simple, el comercio registrará sus datos principales y podrá poner hasta tres franjas de ayuda, siendo la primera la obligada. En estas tres franjas el comercio pondrá que gratificación dará a cambio. Por ejemplo, se está dando de alta muchos bares y restaurante que ha cambio de una determinada cantidad e invitan a comer o a cenar cuando ya haya pasado todo esto. De esta forma se establece un vínculo y una relación todavía más fuertes con esos clientes que han ayudado en una situación compleja como es está.

"Una vez que el cliente, amigo o familiar realiza la ayuda, el comercio recibe el dinero directamente a su cuenta de Stripe, plataforma de pago online, que previamente se ha tenido que dar de alta y que nosotros ofrecemos todo el soporte, todos las ayudas se van acumulando en la cuenta Stripe y cada semana el sistema, automáticamente, manda una transferencia por el importe total recogido a la cuenta bancaria del comercio que ha registrado. Imposible hacerlo más fácil, rápido y seguro", afirman.

En palabras de su fundador David Espí; "Estamos volcados al cien por cien en esta crisis sanitaria, queremos ayudar a todos los comercios y negocios que lo necesiten, no cobramos nada, todo lo hacemos gratis, más la comisión oficial que se lleva la pasarela de pago, que apenas llega al 1'5% por transacción. Cuando pase todo esto, que esperemos sea muy pronto, queremos seguir dando soporte y ayuda convirtiendo la plataforma en el primer sistema Crowdfunding para los comercios y negocios de proximidad".

Son la primera plataforma de ayuda activa, el dinero que se dona, lo recibe directamente el comercio, en el momento, sin esperas. El proyecto se encuentra en plena fase de arranque, incorporando el máximo número posible de comercios, moviendo las redes y los grupos de whatsapp para que llegue a todos los rincones de la geografía Española. La plataforma es totalmente altruista y también tiene un apartado de búsqueda de colaboradores activos, personas que se incorporen al proyecto y puedan emplear un mínimo de tiempo desarrollando trabajos basados en su experiencia o conocimientos.

- Web: https://ayudacomercioscoronavirus.com/

- Contacto: https://ayudacomercioscoronavirus.com/contacto/

- Colaboradores Activos: https://ayudacomercioscoronavirus.com/cooperacion-activa/

- Facebook: https://www.facebook.com/AyudaComerciosProximidad/

- Twitter: @ComerciosAyuda

- Hashtags: #AdoptaUnComercio #AyudaComericios

