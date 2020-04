Yerse participa en el proyecto #modistassolidarias Comunicae

martes, 7 de abril de 2020, 17:04 h (CET) Yerse se suma al proyecto #modistassolidarias, una iniciativa creada por la marca de moda sostenible @_wolflamb_ junto a @thelabtalents, agencia de representación, para luchar contra el Covid-19 Yerse ha aportado su granito de arena fabricando mascarillas “artesanales” junto al taller Sil Baranera de Sabadell (@sil.baranera) con el que trabaja habitualmente gran parte de su colección de accesorios.

Gracias a este magnífico proyecto Yerse quiere colaborar para frenar el contagio del coronavirus y facilitar material tan necesario a colectivos de riesgo.

Cabe recordar que, desde el pasado 20 de marzo, Yerse ha decidido aplazar todos sus envíos on-line para no poner en riesgo la salud de sus trabajadores, proveedores y clientes. Su tienda on-line sigue activa, pero las compras se enviarán una vez se haya finalizado el estado de alarma. Los nuevos pedidos irán acompañados de un pequeño detalle que pretende hacer más amable la espera.

Ahora más que nunca, Yerse, quiere estar con sus seguidoras. Trabajando para luchar contra esta situación tan excepcional para todas. Acercándose a sus clientas y amigas desde un punto de vista más humano y solidario.

Bajo los hashtags #todoirábien y #quédateencasa, la marca de moda, comparte y e invita a compartir.

Espacios para tele-trabajar, recomendaciones de libros, series, películas, listas de música, propuestas de looks cómodos, artículos de interés, etc. También propone un concurso para amenizar estos días.

Para no perderse ninguna acción se pueden seguir sus ideas y consejos en su destacado de Instagram #todoirábien

Para más información sobre Yerse es posible dirigirse al siguiente enlace: www.yerse.com

sobre Yerse

Pensar en Yerse, inevitablemente, es pensar en tricot, pues ha sido un referente en el género de punto durante años, desde que Lluís Generó Domènech fundó la marca en 1964. Desarrollando procesos e introduciendo nuevas texturas y materias, ha ido diversificando sus líneas de negocio hasta llegar al siglo XXI, ofreciendo colecciones íntegras de ropa y complementos para mujeres urbanas y vitales que buscan genuinidad y cuidado por los detalles y las materias.

