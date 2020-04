Made in Senegal, el documental sobre Sadio Mané, llega en exclusiva a Rakuten TV Comunicae

martes, 7 de abril de 2020, 16:24 h (CET) La vida de la estrella del Liverpool FC, disponible de forma gratuita en la plataforma a partir de mañana, 8 de abril. Made in Senegal muestra la vida de Mané desde sus orígenes en Senegal hasta su llegada al Liverpool FC. La plataforma VOD sigue reforzando su estrategia de ofrecer contenido exclusivo y gratuito en su canal "Rakuten Stories" Rakuten TV ha anunciado hoy su último documental exclusivo, Made in Senegal, que ofrece una mirada en profundidad a la vida de la estrella del Liverpool FC y Jugador Africano del Año 2019, Sadio Mané. El documental estará disponible de forma exclusiva en toda Europa en el canal gratuito “Rakuten Stories” de Rakuten TV a partir del 8 de abril.

Made in Senegal ofrece a los aficionados una mirada íntima de uno de los jugadores más excepcionales del panorama futbolístico. El documental recorre los escenarios más diversos, desde sus humildes comienzos en una pequeña aldea del sur de Senegal hasta llegar a la máxima categoría del fútbol y conseguir la Champions League con el Liverpool FC. Made in Senegal es una historia sobre los sueños, la determinación, la fe, la rebelión, el coraje y el amor.

Con el propio Mané como narrador principal y utilizando una mezcla de escenas del documental, material de archivo y animación para dar vida a escenas de su pasado, el documental resulta altamente personal y revela los pensamientos, sentimientos y puntos de vista de Sadio Mané, permitiendo a los espectadores descubrir el lado más íntimo de la estrella del fútbol. Además, también permitirá a los espectadores profundizar en las pasiones de Mané fuera del terreno de juego, mostrando su compromiso social en ayudar a los que le rodean, hecho que le ha convertido en un modelo a seguir dentro y fuera de su país.

"Quería mostrar a la gente que se puede lograr cualquier cosa si estás listo para luchar por tus sueños y trabajar duro. Yo soy Made in Senegal", explica Mané sobre el documental.

Teresa López, Directora de Contenidos de Rakuten TV Europa, asegura: "Rakuten TV está encantado de presentar este nuevo documental, mientras sigue construyendo la estrategia de ofrecer contenidos exclusivos y originales de forma gratuita. El deporte es una forma fantástica de conectar a personas alrededor del mundo y Made in Senegal tiene una narración muy poderosa, que creemos que encantará al público tanto como a nosotros. La película atrajo nuestra atención desde el primer momento ya que encarna todos los valores clave de Rakuten”.

El acuerdo con Rakuten TV fue iniciado por la agencia de marketing deportivo global Lagardère Sports, que cuenta en exclusiva con los derechos de distribución a nivel global. El Vicepresidente Ejecutivo de Medios de Comunicación Globales de Lagardère Sports, Nikolaus von Doetinchem, ha declarado: "Estamos encantados de llevar la inspiradora historia de Sadio Mané a los aficionados europeos con Rakuten TV. Creemos que el deporte tiene el poder de inspirar a las personas y seguiremos trabajando con nuestros socios para distribuir contenido deportivo de primera calidad al mayor número posible de aficionados".

Made in Senegal es una coproducción de Vertical Social Club GmbH y arena11 sports group GmbH. El documental se estrenará en la sección "FREE" de Rakuten TV, por lo que estará disponible gratuitamente en los 42 países en los que la plataforma está operativa.

Rakuten TV

Rakuten TV es una de las plataformas de Video-On-Demand líderes en Europa. Ofrece un servicio de TVOD (VOD transaccional) que ofrece una auténtica experiencia cinematográfica, con los últimos estrenos y en la mejor calidad audiovisual. También incluye una sección AVOD (VOD con publicidad), Rakuten TV Free, con una lista de canales temáticos que abarcan clásicos de Hollywood, contenido local, exclusivo y temático, todo ello de forma gratuita.

Rakuten TV está disponible en 42 países y forma parte de Rakuten, Inc., una de las empresas de servicios de Internet líderes en el mundo, y que ofrece una amplia variedad de servicios para consumidores y negocios, con un foco en el e-commerce, el fintech y el contenido digital. Rakuten, cuya sede central se encuentra en Japón, es el patrocinador del FC Barcelona, los Golden State Warriors de la NBA, la Copa Davis y la Spartan Race, entre otros.

www.rakuten.tv

