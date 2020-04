"#MiCasaEsTuCasa", la nueva y optimista iniciativa de Bnext durante la cuarentena Comunicae

martes, 7 de abril de 2020, 15:55 h (CET) A través de su perfil de Instagram, el neobanco dará visibilidad a empresas que, de un modo u otro, se han visto afectadas por el coronavirus Tras el éxito de la campaña “La casa por la Ventana”, en la que se llegó a casi 1,5 millones de personas, Bnext, la alternativa a la banca móvil de España, busca dar visibilidad a empresas que están pasando por momentos difíciles o que están apostando por hacer más sencillo y ameno el estado de alarma, con su nueva campaña #MiCasaEsTuCasa.

#MiCasaEsTuCasa’ se desarrollará en el perfil de Instagram de Bnext, desde hoy hasta el día 17 de abril. En él, cada día, el neobanco publicará un post dedicado a estas empresas y a su situación actual. Pero, además, todos los clientes y seguidores en Instagram del neobanco, no solo podrán conocer la historia de estas empresas, si no también podrán participar en un sorteo para conseguir alguno de los premios relacionados con la empresa.

A esta iniciativa se han sumado empresas de diferentes sectores como el sector psicológico – iFeel y Bambú; de la moda - Tropicfeel y Blue Banana; alimentario - Manolo Bakers y Grosso Napoletano -; cooperación - Médicos del Mundo; turismo – Airhopping ; reformas - Multihelpers; educación – Opositest; movilidad – Amovens; y cuidado infantil - Nannyfy.

Todas las iniciativas, públicas y privadas, en ‘El balcón compartido’

Además, otra de las iniciativas que ha lanzado Bnext es ‘El balcón compartido’, un espacio con noticias y acciones que puede ayudar a los ciudadanos durante el confinamiento.

En este particular balcón, los internautas podrán ver las últimas medidas implantadas por el Gobierno, así como las iniciativas desarrolladas por las empresas y por particulares que pueden ayudar, de forma desinteresada, a que los más afectados por el coronavirus pero también para hacer más amenas estas semanas de cuarentena.

De igual modo, los internautas podrán aportar nuevas iniciativas de las que tenga conocimiento o en las que participen a través de un formulario, y que Bnext añadirá a la lista, las iniciativas.

Con estas acciones, Bnext pretende hacer a sus clientes más ameno el tiempo en el que deben permanecer en sus casas. El neobanco siempre se ha caracterizado por pensar en sus clientes y la cuarentena no iba a ser una excepción.

