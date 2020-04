COVID-19: Jan Tesarik, Director de la Clínica MARGen recomienda la administración de melatonina a todas las mujeres embarazadas

Además de una supuesta capacidad protectora contra COVID-19, la administración de la melatonina a mujeres embarazadas tiene un efecto preventivo y curativo contra varias patologías durante el embarazo. La melatonina es una sustancia natural que carece de toxicidad, incluso en caso de administración en dosis elevadas La melatonina puede ser un una protección añadida frente al COVID-19 en el caso de la mujeres embarazadas, según el científico granadino Jan Tesarik, pionero de la fecundación in vitro (FIV) y director de la la Clínica MARGen de Granada. El doctor Tesarik recomienda dosis de entre 3 mg y 10 mg por día, 1 hora antes de acostarse, y recuerda que en estas dosis no hay toxicidad demostrada.



Buena para combatir la infertilidad y para el embarazo

Desde 2018 el doctor Tesarik recomienda el tratamiento con la melatonina en casos de endometriosis y adenomiosis, dos casos frecuentes de infertilidad en mujeres jóvenes. Una revisión sistemática de los estudios realizados hasta el día hoy sobre la relación entre la melatonina, la fertilidad y el embarazo, publicada por los científicos estadounidenses y brasileños, no sólo confirma las conclusiones del doctor Tesarik, sino añade una larga lista de patologías relacionadas con el embarazo que pueden ser prevenidas o curadas con éxito por la administración de la melatonina.



Esta lista incluye la pre-eclampsia (una condición que puede afectar las mujeres durante el último trimestre del embarazo y que puede causar la hipertensión maternal, insuficiencia renal y disfunción de la placenta), pérdida de embarazo debida a factores inmunológicos, abortos recurrentes, fallos de la implantación de embriones relacionados con una disfunción de las células asesinas, más conocidas como células NK (Natural Killer), y morbosidad neonatal con dificultad respiratoria y daños cerebrales. “Los argumentos a favor del uso preventivo de la melatonina en mujeres embarazadas son evidentes, independientemente de la actual pandemia del COVID-19”, señala Tesarik.



Potente antioxidante

La melatonina es una molécula polifacética, con una plétora de distintos efectos en el organismo humano. Siendo, en el mismo tiempo, una hormona y un potente agente antioxidante, algunos de sus efectos están mediados por receptores específicos (como es el caso de todas hormonas), mientras que otros son independientes de receptores y corresponden a una acción directa de la melatonina contra las moléculas causantes un estrés oxidativo.



El científico granadino señala que los mismos efectos de la melatonina que ayudan a combatir la infertilidad pueden ayudar a proteger al organismo humano contra los efectos devastadores de la infección con COVID-19. “Las reacciones del sistema inmunitario femenino responsables de ciertos tipos de infertilidad y de los abortos involuntarios espontáneos parecen tener mucho en común con las consecuencias graves de una eventual infección COVID-19. Si una mujer embarazada contrae COVID-19, tiene un riesgo moderadamente elevado de diferentes problemas de salud, más bien no específicos, de los neonatos, como surgiere el estudio de 33 neonatos de Wuhan, publicado en la revista Journal of American Medical Association Pediatrics".