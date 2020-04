DEVELOP presenta sus nuevos modelos ineo+ 12000 y 14000 Comunicae

martes, 7 de abril de 2020, 13:53 h (CET) La marca DEVELOP distribuida en exclusiva en España por Mastertec, se introduce en el sector de las impresoras láser de gran volumen con estas nuevas soluciones Mastertec, distribuidor en exclusiva de impresoras DEVELOP en España.

Estos equipos de impresión proporcionan una expansión u optimización de su negocio, una mejora de la productividad gracias a la automatización, con sistemas de impresión de alta calidad.

Masterteces la empresa importadora en exclusiva de la marca DEVELOP en España, responsable de introducir los modelos ineo+ 12000 y 14000 para aquellos clientes que quieren aprovechar las mejoras significativas que proporcionan tanto estas como otras soluciones de impresión profesional.

Con 30 años de experiencia, Mastertec se centra en ofrecer solo productos de calidad superior, además de prestar el mejor servicio posible. Para ello apuestan por el apoyo de una empresa líder a nivel mundial en servicios de impresión, junto a un equipo con la máxima cualificación que mantiene un nivel continuo de formación y cuenta con tecnología punta para desarrollar su tarea al mejor nivel posible.

DEVELOP, perteneciente al grupo Konica Minolta en Europa para reforzar su posición como líder mundial y cubrir las necesidades de los clientes, ofrece dispositivos con gran facilidad de uso, tan sencillos de utilizar como una tableta electrónica o una impresora multifunción. Unido a sus soluciones de software, los nuevos modelos prometen atender todas las necesidades dentro del segmento de la impresión. También en la impresión de tóner más allá de la impresora de oficina, un asunto pendiente que acaba de recibir respuesta con los nuevos modelos ineo+ 12000 y 14000.

Apostando por soluciones de futuro

Hasta 140 páginas por minuto es la capacidad de impresión que alcanza el nuevo modelo DEVELOP ineo+ 14000, un 40% más rápido que cualquier impresora láser de oficina que hubiera fabricado hasta ahora. La DEVELOP ineo+ 12000 ofrece igual calidad de impresión a una velocidad muy rápida, 120 páginas por minuto.

El retorno de la inversión de las nuevas impresoras DEVELOP ineo+ 12000 y 14000 es un aspecto a tener en cuenta, ya que aporta valor para quien se decide a implementarlo en su sistema de trabajo. La generación de oportunidades y la operatividad aumentan a la vez que se reducen los costes, gracias a la mayor velocidad de impresión sin reducir la calidad.

Introducción en el segmento de alta producción

Hasta la fecha, la firma no se había adentrado en el segmento de la impresión láser en impresión de alta producción. Si bien esto es cierto, existen algunos productos de impresión de alta calidad, con velocidades similares a las de la impresión offset, de inyección de tinta. También está la DEVELOP ineo+ 6100 para impresiones de producción media en entornos muy sensibles. Las nuevas ineo+ 12000 y 14000 responden a la necesidad de combinar un volumen de impresión alto en ciclos de trabajo más largos, con el fin de proporcionar una solución de impresión de alta producción a los clientes. Productividad, eficiencia y gran calidad en productos de correo directo, catálogos, folletos y similares.

Olaf Lorenz Gerente de Marca del grupo Konica Minolta, al que pertenece DEVELOP desde 2012, asegura que se trata de “una iniciativa global de gran importancia para el grupo, ya que en la actualidad no se nos conoce por contar con equipos de impresión de alta producción con tóner. Estamos introduciéndonos en este segmento con dos impresoras de la más alta calidad. Las comparativas entre los resultados del offset tradicional y lo que estamos logrando con el tóner muestran unas similitudes sorprendentes. Hemos trabajado muy duro para llegar a este nivel”.

Por otra parte, el director ejecutivo del grupo y presidente de División de Negocios de Impresión Profesional, Koji Sugie, comenta:

“Al aumentar la eficiencia del flujo de trabajo desde el principio hasta el final, nuestro objetivo es posicionarnos ante los clientes como la mejor opción del mercado en el segmento de impresión de alta producción”.

Especificaciones sobre las nuevas impresoras DEVELOP

Estos son algunos detalles concretos de los nuevos modelos DEVELOP ineo+ 12000 y 14000:

Velocidad de salida de 140 ppm (modelo 14000) y 120 ppm (modelo ineo+ 12000). Resolución de impresión de 36000x2400 ppp. Una combinación de velocidad y calidad de imagen sin comparación.

Resolución de impresión de 36000x2400 ppp. Una combinación de velocidad y calidad de imagen sin comparación. Capacidad de medios mejorada . Hasta 450 g/m2, que facilita una flexibilidad destacable.

. Hasta 450 g/m2, que facilita una flexibilidad destacable. Impresión en papel extra largo a doble cara hasta 900 milímetros, una sola cara hasta 1300 milímetros, banners y sobres en relieve a una cara. Posibilidades para imprimir nuevos productos, como trípticos, folletos desplegables o portadas para cubierta de libros.

Posibilidades para imprimir nuevos productos, como trípticos, folletos desplegables o portadas para cubierta de libros. Mejoras en la impresión de sobres usando el fusor estándar , que aumenta la eficiencia y la producción.

, que aumenta la eficiencia y la producción. Tecnología de nueva generación en el motor de impresión, que mejora de forma significativa la calidad de imagen en soportes texturizados. Otras características destacadas

Sensor de detección automática de papel. El material es detectado y se coloca en la bandeja adecuada. De este modo se elimina la necesidad de hacer una configuración manual, reduciendo el tiempo de trabajo y eliminando los errores que puede cometer el operador. Como resultado se consigue una optimización de los recursos, menos desperdicio de material y la máxima productividad.

El material es detectado y se coloca en la bandeja adecuada. De este modo se elimina la necesidad de hacer una configuración manual, reduciendo el tiempo de trabajo y eliminando los errores que puede cometer el operador. Como resultado se consigue una optimización de los recursos, menos desperdicio de material y la Compatible con la Unidad de Cuidado de Calidad Inteligente IQ-501 mejorada . Una solución que mide de forma automático el color y hace las correcciones necesarias continuamente. Desde la primera impresión hasta la última, el resultado es el mismo. También se ha mejorado la corrección de registro bidimensional al aumentar la resolución de impresión.

. Una solución que mide de forma automático el color y hace las correcciones necesarias continuamente. Desde la primera impresión hasta la última, el resultado es el mismo. También se ha mejorado la corrección de registro bidimensional al aumentar la resolución de impresión. Nuevos accesorios . Unidades de recorte, plegadora y perforadora en línea que proporciona un excelente acabado en folletos, carteles, correo directo e incluso impresión y corte de tarjetas de contacto.

. Unidades de recorte, plegadora y perforadora en línea que proporciona un excelente acabado en folletos, carteles, correo directo e incluso impresión y corte de tarjetas de contacto. Apilador LS-507, capaz de soportar velocidades más elevadas y que permite descargar aún con la máquina funcionando.

capaz de soportar velocidades más elevadas y que permite descargar aún con la máquina funcionando. Pantalla de operaciones personalizable , que facilita el trabajo con cualquier producto.

, que facilita el trabajo con cualquier producto. Opciones para implementar controladores de terceros. ​Los nuevos modelos de la marca DEVELOP son una clara apuesta por adaptarse a los cambios de sus clientes en función de la industria y el sector al que pertenecen. Teniendo en cuenta los desafíos futuros y aportando la solución ideal.

