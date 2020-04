UGT denunciará ante la Inspección a las empresas que obliguen a coger vacaciones durante el confinamiento

UGT ha alertado este martes de que está detectando que algunas empresas están incurriendo en prácticas fraudulentas al obligar a sus trabajadores a coger vacaciones durante el periodo de confinamiento.



El sindicato registrará ante la Inspección de Trabajo un escrito en la que advierte de esta práctica ilegal, que no está afectando a los que teletrabajan ni a los que habían negociado con anterioridad sus vacaciones para este periodo, antes de que estallara la crisis sanitaria.



UGT recuerda que el establecimiento de las vacaciones debe fijarse por acuerdo entre empresa y trabajador con dos meses de antelación a su disfrute, por lo que no cabe obligar a tomarlas en un momento determinado. Además, precisa, en todo caso debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el convenio de aplicación.



La organización que dirige Pepe Álvarez ha instado a los trabajadores a denunciar estas prácticas ilegales, de las que irá informando a la Inspección de Trabajo a medida que vaya teniendo conocimiento de las mismas. "La crisis del Covid-19 no debe servir de excusa para atropellar ningún derecho laboral, en este caso el de las vacaciones", argumenta el sindicato.