​«Documentales. Entrevistas a escritores argentinos. Tomo II», una renovada apuesta a la figura del autor

Suele decirse que al escritor se lo conoce por su obra. Si bien esto es innegable, también lo es el hecho de que el conocimiento que obtengamos de un autor a partir de la lectura de un poema, un cuento o una novela será parcial, y la mayoría de las veces, incluso, poco adecuado para reconstruir, con satisfactoria fidelidad, las vivencias, opiniones y preferencias del autor en cuestión. Ahora bien, sabemos que, con el auge de las teorías formalistas y estructuralistas del pasado siglo, estos datos (las vivencias, opiniones y preferencias de un autor) fueron tenidos por algo irrelevante u obsoleto; del mismo modo, sabemos que tuvo que pasar mucha agua bajo el puente para que la figura del escritor volviera a emparentarse con la de un sujeto histórico capaz de desplegar una poética, poética que, naturalmente, estaría asimismo determinada por los acontecimientos de la historia. Por todo esto, no creo exagerar al definir la serie Documentales. Entrevistas a escritores argentinos, de Rolando Revagliatti, como una apuesta a este necesario y todavía incompleto proceso de rescate.



Lo cierto es que, para alegría de los que creemos que los textos no se escriben solos, el segundo tomo de Documentales acaba de ser publicado en soporte electrónico por Ediciones Richeliú, siempre con el atractivo diseño integral y la atinada diagramación de Patricia L. Boero. Esta nueva entrega reúne 25 entrevistas publicadas entre enero de 2015 y enero de 2016 en diversos medios digitales, aunque algunas de ellas también fueron publicadas en papel. Los escritores con los que Revagliatti dialogó en esta ocasión fueron Alicia Grinbank, Michou Pourtalé, Alfredo Palacio, Rodolfo Alonso, Claudio Simiz, Lilia Lardone, Daniel Calmels, Marcela Armengod, Marion Berguenfeld, Irma Verolín, Paulina Juszko, Patricia Severín, Graciela Maturo, Liliana Ponce, Sonia Rabinovich, Valeria Iglesias, Marta Miranda, Carlos Barbarito, Jorge Brega, Dolores Etchecopar, Susana Rozas, Héctor Freire, Susana Romano Sued, Jorge Ariel Madrazo y Carlos Penelas.



Vale la pena subrayar que la empresa que viene llevando a cabo Revagliatti en esta serie de entrevistas, de la que hasta ahora se conocen únicamente los dos primeros tomos, no tiene precedentes en la literatura argentina. Pues no solo les ofrece a los lectores y a la crítica especializada un documento invaluable desde el punto de vista del periodismo cultural, sino también una serie de textos en los que, mediante unas cuantas preguntas «disparadoras», se pretende convertir al diálogo —esto es, a la entrevista— en una refinada variante de las artes literarias, algo que solo un entrevistador que conoce el oficio tan bien como cualquiera de sus entrevistados puede darse el lujo de intentar.



Para concluir, quisiera recordarle al público lector que Documentales. Entrevistas a escritores argentinos. Tomo II puede descargarse de manera gratuita a través del siguiente enlace: http://revagliatti.com/documentalesII/documentales2.htm. Estoy seguro de que todo aquel que se anime a perderse entre sus páginas terminará teniendo una idea mucho más amplia (o mejor, mucho más humana) de lo que significa ser un escritor, lo cual es ya decir bastante.