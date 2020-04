Tres estudiantes crean WeLink, una plataforma de voluntariado social Comunicae

lunes, 6 de abril de 2020, 14:51 h (CET) La plataforma facilita el voluntariado cotidiano entre personas necesitan ayuda y otras dispuestas a ayudar Con 16 y 17 años, Ana, Gabriel y Tzaitel empezaron a trabajar en un proyecto ilusionante: la plataforma de voluntariado WeLink. Su iniciativa resultó ganadora de la cuarta edición del concurso Audi Creativity Challenge, lo que permitió que el verano pasado viajaron a Silicon Valley para desarrollarla en el centro de innovación disruptiva Imagine Creativity Center del emprendedor Xavier Verdaguer.

Ahora más que nunca la sociedad está demostrando su solidaridad con ideas para ayudar. Por este motivo, la iniciativa de estos jóvenes puede ser muy útil y han decidido poner todos sus esfuerzos acelerar su puesta en marcha y lanzarla estos días. A través de una interfaz muy intuitiva, el usuario se registra y elige ayudar o bien ser ayudado, dando en ambos casos la posibilidad de categorizar el favor que se necesita o se ofrece.

La web cuenta ya con sus primeros voluntarios inscritos y ha sido lanzada en plena cuarentena por el coronavirus, un momento en el que actividades cotidianas como hacer la compra, ir a la farmacia, pasear al perro o acabar los deberes suponen una gran dificultad para los colectivos más vulnerables.

WeLink demuestra que la tecnología es capaz de acercar a las personas y mejorar su vida tanto desde una perspectiva social como personal. El objetivo de los tres jóvenes es construir una comunidad inclusiva y libre de desigualdades, y consideran que el voluntariado cotidiano es la mejor forma de poner la primera piedra. Welink permite demostrar que ayudar no es un esfuerzo si no una oportunidad de compromiso, solidaridad y crecimiento al alcance de todas las personas que conforman la sociedad.

Las inscripciones se pueden realizar a través de https://www.welink.help/. También se puede contactar a través de Instagram en @welinkhelp y Twitter en @welinkhelp.

