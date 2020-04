El sector de la franquicia ante la pandemia según Tormo Franquicias Consulting Comunicae

lunes, 6 de abril de 2020, 13:23 h (CET) La reciente ampliación del estado de alarma hasta el próximo día 26 de abril afecta a todas las empresas. Los retos a los que se enfrenta cada una de ellas son distintos, pero es evidente que el sistema de franquicia en su conjunto, al igual que otros muchos sectores, se está viendo afectado Aunque los datos más recientes son esperanzadores, es evidente que la vuelta a la normalidad no será inmediata. En este entorno, las empresas deben acostumbrarse a convivir con la incertidumbre y en una lenta recuperación de la actividad que no por ello debe cesar.

En este contexto, coexisten dos escenarios principales, el de las nuevas empresas franquiciadoras o en fase de inicio y aquellas más consolidadas. Las opciones para unas y para otras son diferentes. No obstante, los principales pasos que deben darse en estos momentos son los siguientes:

Empresas franquiciadoras más desarrolladas:

- Cada empresa franquiciadora debe convertirse en una central de información y soporte al COVID-19 en estos momentos para todos sus franquiciados y empleados, tanto propios como de la red.

- Las centrales de franquicia deben ser facilitadoras de los múltiples medios de apoyo disponibles, lo que implica conocer los mismos y ser capaces de trasladarlos a la red.

- Deben facilitar y flexibilizar los pagos de sus franquiciados con la exención de royalties, además de ayudarles en las directrices y gestión de sus negociaciones con terceros.

- Deben reorganizar sus empresas para un nuevo escenario diferente del actual donde nada será igual.

- Cada empresa tiene la obligación de estar pensando y planificando el día después.

Nuevas empresas franquiciadoras:

- Este es un momento de oportunidades para las nuevas empresas franquiciadoras y aquellas en fase de inicio al poder ganarle tiempo al tiempo.

- Una vez se vuelva a la normalidad, existe un consenso generalizado en que se acelerarán los procesos de expansión principalmente en el sector servicios.

- Es el momento de ir preparando las empresas paulatinamente con la vista puesta en el día después y evitando los más que seguros procesos de saturación que se producirán en la reanudación de la actividad.

Desde Tormo Franquicias ofrecen todo su apoyo tanto para nuevas empresas que quieran desarrollarse en franquicia, como para empresas franquiciadoras consolidadas en la gestión del COVID-19.

Qué está haciendo Tormo Franquicias

En Tormo Franquicias Consulting siguen trabajando con todas las empresas y con todos sus clientes. Así se comportan sus dos áreas principales:

- Consultoría: Continúan trabajando intensamente con sus clientes en curso y en estos días se han incorporado también nuevos clientes que han decidido preparar sus empresas para poder franquiciar. Es un área con una gran actividad.

- Expansión: Su equipo sigue gestionando candidatos para las empresas con las que operan. Aunque las firmas de contratos en curso prácticamente han quedado en suspenso en estos momentos, la actividad lejos de decrecer se ha incrementado sustancialmente. La demanda es cada vez más alta y las expectativas de posibles cierres para el momento en que se supere esta situación son cada vez más elevadas.

Se puede contactar directamente con Tormo Franquicias Consulting en el mail info@tormofranquicias.es y en el teléfono 911 592 558.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.