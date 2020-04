Cómo seguir una dieta saludable durante la cuarentena

El confinamiento puede plantear retos tanto a nivel mental como físico. Nos enfrentamos a una nueva forma de vida a la que muchos de nosotros aún no sabemos cómo adaptarnos. El hecho de tener que permanecer en casa día tras día puede generar ansiedad, aburrimiento o tristeza, entre otras cosas. Todas esas emociones pueden derivar en la ingesta excesiva de comida como consuelo emocional.



La solución siempre está en el orden y la planificación, la cual facilita el no caer en tentaciones fáciles, como el abuso de productos procesados y comidas preparadas. También nos ayudará la alimentación consciente en la que se hace del acto de nutrirnos uno satisfactorio a todos los niveles y ejecutado sin prisas. El equipo de nutricionistas de clínicas Dorsia recomienda primero atenerse a un horario estables de comidas y, además, realizar una planificación diaria y semanal de los menús, que deben consistir en tres comidas diarias y dos tentempiés.



Con un poco de creatividad y los consejos de los expertos seguro que conseguirás configurar un menú apetecible, nutritivo y placentero que te aporte energía y paz mental.



¿Necesitas ideas? Bajo el lema #yomecuidosolaencasa te contamos todos los menús que clínicas Dorsia ha preparado.



Realizar un desayuno rico y variado todas las mañanas es fundamental si queremos mantener el equilibrio nutricional y calórico a lo largo del día. En tiempos de cuarentena puede ser el momento de reivindicar este gesto que muchos olvidan realizar, así que te proponemos tres recetas muy sencillas para empezar el día lleno de optimismo:



1. Tostadas de aguacate y tomate: pan integral, aguacate y, en el caso de querer aportarle más sabor, un poco de tomate natural. El aguacate tiene numerosos beneficios, entre los que destacan la prevención del colesterol malo, también de la retención de líquidos y la generación de una sensación de saciedad, lo que te ayudará a aguantar más horas sin querer picar.



2. Tortitas de avena y plátano: ¡Apunta la receta que es súper fácil! Sólo necesitarás un plátano, treinta gramos de avena, tres cucharadas de leche y un huevo. Primer paso, mezcla todos los ingredientes en un recipiente hasta conseguir una masa homogénea y cremosa. Segundo paso, calienta una sartén con un poco de aceite y añade la masa, haz vuelta y vuelta y te quedarán unas tortitas deliciosas y sanas. ¡Truco! Puedes añadirle fruta fresca por encima, así conseguirás que sea un plato aún más completo.



3. Açai bowl: una receta para profesionales del desayuno, pero a la vez la que más energía aportará. Los ingredientes, un plátano, arándanos y frambuesas congeladas, leche, açai y copos de avena. Introduce en la batidora el plátano, los arándanos y las frambuesas. Añade después la leche y comienza a batir hasta conseguir una textura cremosa. A continuación, añade el açai y la avena. Para terminar, siempre puedes añadirle fruta cortada por encima.



Para el primer tentempié del día, una pieza de fruta o en un puñado de frutos secos, evitando que sean fritos o caramelizados. Ambas opciones saciarán, pudiendo llegar así sin ansias ni tanta hambre a la hora de la comida.



1. Ensalada de legumbres: una opción rápida y sencilla si cocinar no es lo tuyo. Escoge tu legumbre favorita (lentejas, garbanzos, judías…) y añade canónigos, tomate, queso fresco, cebolla y, si quieres, palitos de cangrejo. Alíñala a tu gusto y en menos de diez minutos tendrás tu plato listo.



2. Wok de pollo: hay un truco para que el wok de pollo se convierta en un plato saludable, tan sólo tendrás que añadir más proporción de verduras que de proteína. Primer paso, corta todos los ingredientes en tiras, por ejemplo, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, calabacín y berenjena. A continuación, cocina el pollo en un sartén antiadherente y añade las verduras previamente troceadas. Saltea todos los ingredientes y añade un poco de sal.



3. Pescado al horno con patatas: una de las recetas con más éxito, ya que no se necesitan demasiados ingredientes y el resultado tiene un gran sabor. Calienta el horno y mientras prepara tu bandeja. Añade un chorrito de aceite en la ella y coloca una primera capa con cebollas y patatas. Después, añade la merluza, y pon una segunda capa de cebollas y patatas sin llegar a tapar la merluza. Por último, condimenta a tu gusto. Introduce la bandeja en el horno durante 20-30 minutos y ¡Listo para comer!



Bien de proteína para mantener los caprichos a raya. Por ejemplo, un poco de pavo con queso fresco o, si eres muy golosa y necesitas recurrir al dulce, unas onzas de chocolate negro con un 85% mínimo de cacao.



Una vez superado el día y ya relajados, se suele desconectar y cenar viendo una de tus series o películas preferidas con comida no tan saludable. ¡Error! Te contamos varias opciones que puedes tener en mente para sustituirla.



1. Pizzas de calabacín: ¿Por qué no nos vamos a dar un antojito? Disfrutar de una pizza sana es muy fácil si como base escoges un calabacín. Calienta el horno y prepara en una bandeja el calabacín ya cortado. Añade una capa de tomate, ingredientes al gusto y queso, siempre bajo en grasa o light.



2. Purés de verduras: una opción cálida que te permitirá hacer rápido la digestión y dormir mejor. Escoge tu verdura favorita, cuécela y tritúrala para crear un suave puré. Nuestro favorito lleva cebolla, puerro, patata, calabaza, calabacín y zanahoria. Si crees que te quedarás con hambre, elige como postre una macedonia de frutas o un yogurt.