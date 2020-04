Cien detenidos y 10.338 denunciados este domingo por parte de Policía Nacional y Guardia Civil Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado piden a la ciudadanía no bajar la guardia en la lucha contra el coronavirus y denunciar aquellos comportamientos incívicos e insolidarios Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 6 de abril de 2020, 14:22 h (CET)

En las últimas 24 horas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido a cien personas y elevado 10.338 propuestas de sanción por infracciones a las normas de confinamiento adoptadas para frenar la pandemia del COVID-19.



Al iniciarse la cuarta semana del confinamiento previsto en los reales decretos-leyes que regulan la instauración del estado de alarma, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado piden a la ciudadanía no bajar la guardia en la lucha contra el coronavirus y denunciar aquellos comportamientos incívicos e insolidarios de los que tengan conocimiento.



A continuación, transcripción de parte de la intervención de los portavoces policiales en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Científico-Técnico COVID-19A de este lunes.



“Hoy voy a comenzar dándoles las gracias a todos los ciudadanos. Siguen impartiendo una lección magistral a diario permaneciendo en sus casas confinados y demostrando que este virus lo paramos unidos. Y también darles las gracias por la colaboración ciudadana. Sus llamadas, alertando de conductas irresponsables, nos permiten identificar a esas personas insolidarias que no cumplen el Estado de Alarma.



Por citarles unos ejemplos, varias llamadas al 091 nos permitieron detener a un motorista en Molina de Segura (Murcia) que, a diario, salía a hacer motocross por un paraje cercano de la localidad. Fue necesario una hora de persecución para lograr darle alcance.



Y este domingo, en Murcia capital, fue desalojado un local donde se estaba celebrando el domingo de Ramos sin guardar las medidas impuestas por el Estado de Alarma. Fueron sancionadas 23 personas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.