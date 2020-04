REMAR S.O.S España suma esfuerzos en la crisis del COVID-19 Comunicae

lunes, 6 de abril de 2020, 11:55 h (CET) REMAR ESPAÑA S.O.S suma esfuerzos gracias a los vecinos, vecinas, instituciones educativas y empresas en coordinación con el Ayuntamiento de Madrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para destinar la ayuda y los recursos sociales donde más se necesitan y bajo las medidas de actuación dispuestas por el Gobierno Desde el 13 de marzo el personal técnico (15) de Remar y sus incondicionales voluntarios (150) con el que cuenta la entidad están dando el 100% para ayudar a los colectivos más vulnerables de la región: más de mil personas están recibiendo ayuda de alimentos a través de un punto de recogida, donde tan solo hace 3 semanas funcionaba el comedor social, en Travesía Juan Francisco 6; son 350 personas, mayoritariamente menores que se benefician de un menú caliente a diario gracias a la coordinación con Samur Social, Centros Educativos y otras ONGs. Remar está apoyando con comida caliente a través de una Food Truck a todos aquellos profesionales y voluntarios que se encuentran dándolo todo en primera línea frente al COVID-19 FEMA.

La cadena solidaria que se ha constituido ha hecho que Remar apoye a los profesionales que cuidan de los mayores, con material sanitario, como gorros, guantes, batas, agua, et. Gracias a la coordinación de la Consejería de Sanidad y su extraordinario personal encargado de la distribución de donaciones.

Diariamente Remar España está repartiendo más de 150 bolsas con alimentos para la población en exclusión en la zona de Valdemingomez. Remar ha puesto a disposición sus recursos de alojamiento garantizando que 100 personas en situación sin hogar, derivadas de Samur social y otras entidades del sector no se quedaran en la calle.

Lo que Remar está haciendo, es gestionar una cadena solidaria de ayuda para la población más vulnerable de la comunidad madrileña y de todo el territorio nacional, con alimentos y plazas de acogida, resaltando la capacidad y solidaridad de muchas personas y empresas que han confiado en su labor para poder canalizar esta ayuda y sobre todo porque gracias al equipo de gestión de ayuntamiento de Madrid y de la Consejería de sanidad de la comunidad de Madrid están destinando la ayuda donde más se necesita, y de manera totalmente gratuita.

Es por ello, que Remar quiere agradecer las muestras diarias de solidaridad de las empresas que están permitiendo que las familias y personas vulnerables no pasen hambre, a sus voluntarios por continuar ayudando a los que más lo necesitan, a las familias que a través de centros educativos están haciendo llegar miles de alimentos para los que más lo necesitan y a la administración por establecer una extraordinaria coordinación para llevar los recursos donde verdaderamente son necesarios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.