El drama de las dos Españas confinadas ​¿Por qué Amancio Ortega lleva un mes comprando 35 millones de mascarillas que nunca llegan a España? Ángel Pontones Moreno

lunes, 6 de abril de 2020, 13:49 h (CET) ¿Qué opinan de esta prorroga del estado de alarma?

-Un intento de dictadura encubierta metiendo de tapadillo todo tipo de medidas represoras bolivarianas. -Lo única medida posible para atajar el virus, dadas las lamentables condiciones en que dejó la derecha nuestra sanidad.



¿Por qué Abascal no ha descolgado el teléfono a Sánchez?

-Porqué tiene restringidas las llamadas entrantes a los socialcomunistas. -Porqué es un demócrata asintomático.



¿Por qué Amancio Ortega lleva un mes comprando 35 millones de mascarillas que nunca llegan a España?

-Porqué acaban decomisadas en otros países, ya que a este gobierno se le toma en todo el mundo por el pito del sereno. -Porqué igual son 350, y el club de fans de prensa de Amancio le añade unos ceros a cuenta de alguna palmadita en la espalda



¿Por qué la sensación desde fuera es que gobierno y oposición encuentran buena toda excusa para sacudirse, y mala toda oportunidad de sumar, o si acaso, no estorbar?

-Por nosotros no va a quedar. -Que no sea por nosotros.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

