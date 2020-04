​Díaz Ayuso ya es la heroína

Tras comprobar que el Gobierno ‘sanchista’ sigue aturdido, el Ejecutivo de Díaz Ayuso trabaja para encontrar soluciones al Covid-19 y ha organizado el “Hackathon de Madrid” (#VenceAlVirus).



Díaz Ayuso, Isabel, ha dejado de ser una gran luchadora para pasar a ser la heroína de la “guerra” contra el Covid-19. Tras la carta del presidente, Pedro ‘Plagio’ Sánchez, en el mes de julio, donde pedía a 11 comunidades autónomas fuertes recortes en sanidad, después de que el PSOE la dejara reducida y devaluada con Rodríguez Zapatero, la presidenta de Madrid está demostrando que el Gobierno “bichavito” es un desastre, como así lo han calificado en la OMS y en la Unión Europea. ¿Hace algo a derechas este Gobierno? Han dado motivos suficientes para que la población se enfade y critique los abrumadores recortes. No dan una. El “affaire” de Turquía ha demostrado la inutilidad e ineptitud de esta caterva de “jugones” de la política con minúsculas..



Lleva unos días circulando un video en el que se echa la culpa a Rajoy de los recortes sanitarios. No parece que hubiera tales, según por propios datos ministeriales: los gruesos recortes sanitarios se acometieron en Andalucía cuando desapareció el dinero destinado a cocaína, putas y orgías. ¡En el caso de los ERE estamos hablando de 680 millones de euros!. A ello hay que añadir los 3.000M€ desaparecidos con “Mariasú” Montero, actual ministra de Hacienda. Ahora vemos a los medios de comunicación mercenarios de la izquierda ‘bichavista’ –armados solo con la mentira de los datos-- cómo hacen el caldo gordo al Gobierno y siguen consintiendo el circo de las preguntas en las ruedas de prensa soporíferas, falseadas y negociadas; eso sí, tras recibir rodilleras y situarse “mirando a Cuenca”. No dan más de sí.



De lo que sí entiende mucho este nefasto y negligente Gobierno es de estadísticas de “cajón de madera de tabla”. Veamos: el ministro estalinista y prochavista, Alberto Garzón, ha obtenido un dato de transcendental importancia, como es el descenso del montante económico de apuestas desde que se declaró el estado de alarma: “Hemos comprobado que ahora que no hay eventos deportivos (...) han bajado las estadísticas de apuestas deportivas”.



Y digo yo: también es significativo cómo ha bajado el consumo de alcohol en los bares y el de “Ribera del Duero” en las bodegas. Ni que decir tiene que el consumo de crudo también ha bajado en las gasolineras. Todo ello lo ha constatado él solito consigo mismo, tanto numérica como estadísticamente. No es de extrañar que las redes tilden al tal Garzón de “lumbreras”, “caso médico” o “paranoico visceral”, en tanto que muchos particulares le instan a que cambie de “camello” y de proveedor de “polvos de talco”.



Piensen, amigos lectores, que la ministra de Trabajo no le va a la zaga al tal Garzón. No solo se parte de risa con los 10.000 muertos y con los datos del paro sino que, sin saber lo que es un ERTE, intentaba ser didáctica. En su intento de compararlo con una baja por maternidad ni siquiera ella entendió lo que decía: “Los ERTE no son paro, pero los trabajadores y trabajadoras están parados y paradas aunque los del paro cobrarán y los de los ERTE, si paran, estarán parados y paradas unos y otras, pero otros y otras no y cobrarán en parte, pero aún no sabemos quiénes son ERTE y si serán ERTE o no lo serán. Es el mismo caso de una baja por maternidad”. No se puede explicar un ERTE con más estupideces subordinadas, menos didáctica y más chapucera. Al final, reconoció que no sabía explicarlo. Podemos en su salsa envenenada.



Cuando ya sabemos que se prorrogará el estado de alarma, pendiente de las Cortes, nos enteramos de que Salvador Illa no asistió a la cumbre que la OMS organizó en Ginebra los días previos al 8M: se trataba de hacer frente al coronavirus. Pensaban que era un simple constipado. De momento ya llevamos casi 12. 000 fallecidos y subiendo, además de los 124.736 infectados. Por suerte los recuperados ya rozan los 35.000.



En fin, que tras comprobar que el Gobierno ‘sanchista’ sigue desnortado, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid trabaja para encontrar soluciones al coronavirus y ha organizado el “Hackathon de Madrid” (#VenceAlVirus) para combatir al Covid-19 con aportaciones de científicos, universitarios, expertos sanitarios, profesionales innovadores y la sociedad civil. Se trata de “encontrar respuestas en torno al coronavirus”. De nuevo, Díaz Ayuso destroza al Gobierno socialcomunista y se pone por delante de él en gestión y soluciones. ¿Será el momento de proponer a Ayuso como sucesora inmediata de Pablo Casado?



Mientras todo eso sucede, el “marqués de Galapagar” sigue agarrado a su poltrona. Se esperaba su cese esta misma semana, pero ha hecho lo de la lapa, no sin improperios, desplantes y amenazas. ¿Se acuerdan de su estupidez de coaccionar a la ciudadanía con el artículo 128.1 de la Constitución? Pues eso mismo. Pero tranquilos que hay antídoto también constitucional. En fin, siguen pintando bastos negros en el Gobierno bipolar.