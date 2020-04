Sabes que te quiero, que ya te lo he dicho, sabes que no es un capricho, que eres mi tipo, no sé si has oído, que te amo mucho, preciosa criatura, mi viejo marido que me entrego a él como el primer día, hubo una vida allá atrás en que todo fue así. Viéndote, hoy puedo recordarlo.



Porque hoy no estás. No existes ni te diviso.



Porque pasó lo que pasó y mi imaginación de otra vida contigo, es mi tranquilidad.



Por eso te pienso, mientras otros tienen hijos producto de la falsedad.