El Ibex 35 pierde un 2,89% en la semana y se coloca por debajo de los 6.600 puntos

El Ibex 35 ha concluido la semana con un descenso del 2,89%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 6.581,6 enteros. Concretamente este viernes, el índice ha terminado con un ligero alza del 0,11%.



Los inversores han conocido en la jornada que la tasa de desempleo de Estados Unidos se elevó en nueve décimas en el mes de marzo, por lo que se situó en el 4,4%, lo que supone el mayor alza mensual desde enero de 1975.



El país norteamericano destruyó un total de 701.000 empleos no agrícolas en marzo como resultado del impacto generalizado del coronavirus Covid-19 en la economía. Los datos, sin embargo, no se corresponden con la totalidad del empleo destruido en el tercer mes del año, ya que la oficina solo recopiló datos entre el 8 y el 14 del mes, como hace habitualmente.



El precio del crudo se disparó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresara su confianza en que Arabia Saudí y Rusia recortarán la producción en 10 millones de barriles, que podrían llegar hasta 15 millones.



Al cierre de los mercados en España, el precio del barril de calidad Brent, de referencia en Europa, se situaba cerca de los 33 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia para Estados Unidos, cotizaba en torno a los 26 dólares.



En el Ibex 35, las mayores subidas las han experimentado Cellnex (+4,57%), MásMóvil (+4,24%), Iberdrola (+2,98%) y BBVA (+2,77%). En el lado contrario se han situado Repsol (-3,91%), Indra (-3,79%), Red Eléctrica (-3,6%) y Mediaset (-3,6%).



El resto de principales bolsas europeas han finalizado la jornada en negativo, con caídas del 1,21% en el caso del Ftse 100 de Londres, del 0,46% para el Dax de Fráncfort y del 1,57% para el Cac 40 de París.



Por su parte, la prima de riesgo española se situaba en 117 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,736%, mientras que la cotización del euro frente al dólar seguía en 1,0793 'billetes verdes'.



El analista de XTB Joaquín Robles ha señalado que los inversores temen que la actual paralización económica se extienda más de lo previsto debido a que el número de infectados y fallecidos no para de incrementarse a nivel global. Además, las primeras lecturas de los datos de marzo "no son nada esperanzadoras".



En el plano empresarial, el sector financiero volvió a liderar las caídas y será difícil que se recupere hasta que no se controle la crisis sanitaria, según Robles. Varias entidades ya han decidido suspender el dividendo y los programas de recompra de acciones, ya que ahora deberán preservar toda la liquidez posible para fortalecer sus balances ante la amenaza de unos menores beneficios y un aumento de la morosidad.



CIE Automotive también se ha desplomado debido a que durante el mes de marzo se redujeron las ventas de coches un 70%, mientras que ArcelorMittal y Acerinox siguen sufriendo la caída de la demanda de las materias primas.



El experto de XTB ha explicado que el mayor foco de tensión durante la semana se produjo en EEUU, donde la crisis sanitaria se está empezando a agudizar.



EL EMPLEO SE DESTRUYE A PASOS GIGANTES

"Ahora los inversores se plantean si los estímulos anunciados por los gobiernos y bancos centrales serán suficientes para sostener el profundo deterioro que sufrirá la economía", ha dicho Robles.



El analista ha relatado que el empleo se está destruyendo a pasos agigantados, después de que en EEUU se perdieran cerca de 10 millones de empleos en una semana, más que en toda la crisis de 2008.



En España más de 300.000 personas perdieron su trabajo en marzo, y eso sin tener en cuenta a las personas afectadas por un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). El desempleo ya se acerca al 14%, y el sector servicios, que representa el 10% del PIB, sigue siendo el más perjudicado.



UNA VACUNA: LO ÚNICO QUE PODRÍA CALMAR A LOS INVERSORES

Robles cree que el anuncio de una vacuna o un tratamiento para el coronavirus es lo único que podría recuperar el optimismo de los inversores.



Según ha indicado, esta semana se produjeron rebotes después de que dos laboratorios norteamericanos anunciaran avances: Abbot está dando pasos en una prueba para detectar el virus en 5 minutos, mientras que Johnson & Johnson estaría probando ya una vacuna.



La próxima semana será más corta de lo habitual, ya que el viernes permanecerá cerrada la Bolsa por la festividad de Semana Santa. Sin embargo, seguirá marcada por la gestión de la crisis sanitaria y por las expectativas sobre hasta cuándo se mantendrá la actual paralización económica.