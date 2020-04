La respuesta de la Iglesia, ha dicho el Cardenal Omella, ante los profundos cambios antropológicos y éticos que se están produciendo en la sociedad, tiene que ser la Verdad en la Caridad. Hay que afrontar estos retos con la alegría del Evangelio, con la esperanza firme en Cristo resucitado, y no caer en fatalismos ni en trincheras.



El Cardenal Omella ha subrayado que la Iglesia no quiere privilegios pero sí que se la trate con dignidad y se le permita desarrollar su misión en libertad. En su primera entrevista concedida a un medio tras su elección no ha faltado una referencia cálida a la familia, que todos deberían custodiar, también el Estado, que no debe pretender ocupar todo el espacio de la ciudad común, sino ser subsidiario de la sociedad y de sus numerosas iniciativas.