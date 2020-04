​Arturo Pérez-Reverte publica La Cueva del cíclope La obra recopila las publicaciones sobre literatura del escritor en la red social Twitter Luis Francisco Vertedor Cañete

@lfvertedor

sábado, 4 de abril de 2020, 08:40 h (CET)

El periodista, escritor y académico de la RAE Arturo Pérez-Reverte publica, bajo sello editorial Alfaguara, La Cueva del cíclope. Tuiteos sobre literatura en el bar de Lola (2010-2020), un nuevo libro recopilatorio con sus tuiteos sobre literatura.



Pérez-Reverte cumplió el pasado mes de febrero diez años en la red social del pajarito azul. Hasta el momento ha publicado más de 46.000 mensajes y su perfil supera los 2.000.000 de seguidores. En su primer tuiteo, el académico cartagenero escribió: «(APR) Es la primera vez que entro en esta cueva del Cíclope. Si alguna vez más lo hago, pondré la marca (APR) al principio. Prometo dejarme caer de vez en cuando: un libro leído o por escribir, cualquier cosa. Me siento aquí como virgen en cuartel. Abrazos. Gracias a todos. Lo dejo por hoy. Vuelvo a la lectura de lo que tenía entre manos: Breviario mediterráneo, de Matvejević».



Entre otros, es autor de títulos como El pintor de batallas, El maestro de esgrima o, el más reciente, Sidi. Por su parte, La Cueva del cíclope sólo está disponible en formato electrónico y se estructura en forma de conversación larga con sus seguidores. En él dialoga sobre los temas que éstos le piden: recomendaciones de lecturas, preguntas sobre aspectos concretos de sus obras, sus gustos literarios o su rutina de trabajo.



El escritor siempre se muestra agradecido de debatir sobre libros con sus lectores en Twitter: “es como hacerlo con los amigos en la barra de un bar. Permite un tono informal”. La plataforma es cada vez más utilizada por los usuarios para lanzar proyectos personales e interactuar sobre éstos con el resto de internautas, ya que permite diálogos fluidos que no son posibles mediante otras vías convencionales. “Si conversar sobre libros siempre es un acto de felicidad, que una red social como Twitter sirva para esto la hace especialmente valiosa. Ahí vuelco con naturalidad toda una vida de lectura, y ahí comparto, con la misma naturalidad, la vida de lectura de mis lectores. Y el lector es un amigo", asegura el novelista. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Vi en tus ojos dos arbolitos locos En la poesía el merecimiento es justamente desigual. Su distinción lo es en la rendición de cuentas que cada lector discierne con inteligencia y sensibilidad ​“Estoy en la pseudo fantasía de Haruki Murakami” Rubén Sacchi responde “En cuestión: un cuestionario” de Rolando Revagliatti ​Rojo como el amor Yo sigo aquí A mis 50 años ​Para Iratxe y para el Sol «Algunas grandes amistades encierran también grandes traiciones» Entrevista al escritor Julián Granado