You Are The Princess se suma a la lucha contra el coronavirus

viernes, 3 de abril de 2020

viernes, 3 de abril de 2020, 17:51 h (CET) La empresa española, de accesorios de moda y belleza, comienza con la distribución de 150.000 mascarillas que ha donado para sumarse a la lucha frente a la pandemia La oleada de solidaridad que se está observando en los últimos días por parte de las empresas privadas no parece tener fin. Multitud de donaciones y de acciones altruistas están sirviendo para abastecer, poco a poco, a los centros sanitarios, ante la epidemia del COVID-19 y demuestran el lado más humano del entorno corporativo.

La firma de accesorios de moda y belleza española You Are The Princess se suma a estas iniciativas ayuda, poniendo en marcha una campaña de donación de mascarillas a diveros hospitales y centros sanitarios o residencias que las necesiten.

Empleando el claim 'Sois nuestros héroes' en honor a todos los sanitarios españoles que están en el frente de la batalla para frenar la pandemia del Coronavirus, la marca concederá un total 150.000 mascarillas quirúrgicas. Unas donaciones que son posibles gracias a los pedidos de diversos particulares y empresas como Juan Ricardo Hidalgo, CEO de Grupo Primor.

Las primeras 20.000 unidades salieron ayer, jueves 2 de Abril, y se van a entregar entre hoy y mañana en los siguientes hospitales: Hospital Universitario del Henares en Coslada, Hospital Universitario Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares, Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid, Hospital Severo Ochoa en Leganés, Hospital Niño Jesús en Madrid, Residencia Tosande en Leganés y el Centro de Diálisis Virgen Macarena en Sevilla.

Desde la dirección de la marca solicitan el compromiso con la emergencia sanitaria y toda la ayuda posible para ayudar a frenar el virus. Todavía queda mucho trabajo por hacer y ahora más que nunca se debe mostrar solidaridad y apoyo para frenar el avance de la curva de contagios y poder así vencer a la pandemia.

