Aumenta la venta de helados y dulces durante el confinamiento, según Helado Shop Comunicae

viernes, 3 de abril de 2020, 17:35 h (CET) Durante el confinamiento al que se ve sometido la población, en las cestas de la compra se aprecia un incremento del consumo de dulces y helados. Helado Shop, líderes del sector de la comercialización de materias primas y accesorios, desvela las claves de este fenómeno La situación de confinamiento por la que atraviesa la población española como medida adoptada por el Gobierno para paliar los efectos de la pandemia del Covid-19, trae consigo algunas curiosidades desde el punto de vista del consumo. Y es que la población a la hora de hacer sus compras para pasar el mayor tiempo posible en casa, sin salir, si bien comenzó adquiriendo grandes cantidades de alimentos básicos y de papel higiénico, ahora se aprecia un notable incremento de la compra de dulces y helados.

Helado, Triptófano y la felicidad

Un incremento del consumo de postres como el helado, en un periodo como el que ocupa a la población española, puede tener sus razones científicas. Helado Shop, líderes del sector de la comercialización de materias primas y accesorios, destacan que el aumento de la demanda de este tipo de productos podría deberse a que ante una situación adversa (no hace falta que sea una catastrófica pandemia, pudiendo ser los problemas cotidianos de la vida, o el mismo estrés) las personas pueden sentirse atraídas por alimentos con un elevado contenido en triptófano, un aminoácido esencial responsable de la biosíntesis de proteínas.

El triptófano resulta crucial para la liberación de la serotonina, una sustancia química que producen las células nerviosas, que funciona como neurotransmisor y que está estrechamente relacionado con el estado de ánimo y el bienestar.

La deficiencia de triptófano provoca trastornos del estado de ánimo, llegando a producir ansiedad y depresión. Sin este estabilizador natural del estado de ánimo puede llegar a tenerse dificultades para descansar y conciliar el sueño. De ahí que sea fundamental llevar una dieta equilibrada para que con un nivel normal de serotonina la persona se sienta más feliz, más tranquila, menos ansiosa y más concentrada.

El helado: un alimento rico en triptófano

Los huevos, los lácteos y los frutos secos son algunas de las principales fuentes de triptófano. Su consumo coadyuva a vivir más relajado, dormir mejor a sentirse mejor y en definitiva, a ser más feliz.

Los helados se elaboran con estos ingredientes fundamentales, de manera que su consumo aporta cantidades de triptófano que permiten suplementar una dieta con este aminoácido fundamental.

"El consumidor conoce perfectamente la sensación de bienestar que produce el helado, un postre tradicional que forma parte de nuestra dieta mediterránea y que en un momento tan delicado como el que estamos atravesando constituye un pequeño gran capricho que puedes permitirte y que puede marcar la diferencia en una comida, haciendo las delicias de grandes y pequeños", destacan desde Helado Shop, líderes del sector de la distribución de toda la gama de productos necesarios para la fabricación y comercialización de helados artesanales, soft-ice, frozen yogurt y granizados.

Helado Shop comercializa una variada gama de materias primas, accesorios, etc, abarcando su amplio catálogo todo tipo de tarrinas de helado, bases y estabilizantes, pastas puras de frutos secos (de almendras, avellanas, avellana Piemonte, castañas de cajú, nuez de pecán, nuez de macadamia, etc), pastas hasta las licuadoras con las que elaborar los más deliciosos frapés.

