Covid19: La Fundacion Mejora y los ministros voluntarios de Scientology se remangan y contribuyen en España

viernes, 3 de abril de 2020, 17:43 h (CET) Han entregado más de 2 toneladas de hidrogel a policia, hospitales, residencias, iglesias, y trabajan en conseguir 10.000 mascarillas especialmente para hospitales y residencias de mayores. Además han creado un Centro Online de Recursos de Prevención con infograficos y videos En estos momentos de necesidad, es importante que la sociedad civil movilice todos los recursos posibles para, de forma ordenada, poner su parte en esta batalla, y eso exactamente lo que la Fundación para le Mejora de la Vida, liderada por Iván Arjona, con el inestimable apoyo de los Ministros Voluntarios de Scientology, se han puesto a hacer. Una onza de prevención vale como una tonelada de cura, y con este lema, los Scientologists han creado un centro online de recursos con videos e información que ayudan a mantenerse saludable, desinfectar espacios y objetas. Y mientras esta campaña se promueve tambien desde la web de la Fundacion Mejora, los Ministros Voluntarios en todo el mundo se han puesto a ofrecer su ayuda y recursos para ayudar sobretodo a los que ayudan a salvar las vidas.

En el centro de Recursos de Prevención en línea, donde se ofrecen herramientas que son puramente practicas para una prevención eficaz contra la infección por el Coronavirus, y también con respecto a cualquier virus en general. Su follerto descargable "Cómo mantenerse a sí mismo y a otros saludable", esta disponible en 17 idiomas, que aconseja sobre los pasos para lograr una prevención eficiente de cualquier enfermedad de contagio, que además son directrices basadas en los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, incluyendo información sobre los tipos de ingredientes básicos que se deben usar para higienizar la casa o, si todavía estás en el trabajo o la oficina. Estas directrices, que también se pueden encontrar en formato de vídeo, se tratan con gran detalle en el folleto, y son fáciles de entender o aplicar.

Y para poder aprovechar el tiempo en casa, que es importante no perder, la fundación ha puesto a disposición de forma totalmente gratuita una serie de cursos que contribuyen a mejorar el bienestar de las personas en este periodo del yomequedoencasa.

La Fundacion y los Ministros Voluntarios de Scientology estan además ayudando con recursos de primera necesidad, desde hidrogeles, mascarillas, comidas, calientes y desinfecciones.

Por ejemplo, en Milán, los ministros voluntarios de Scientology, con altos niveles de respeto de las directrices del gobierno italiano, están ayudando a los ancianos o a las personas vulnerables que no pueden salir con la entrega de alimentos en su puerta.

En Madrid, España, donde el virus está golpeando cada vez más, los voluntarios han recaudado dinero y han entregado 1000 botellas de hidrogel desinfectante a su policía local y otras 1000 a otros, mientras que 3000 mascarillas están siendo entregadas a residencias de ancianos y hospitales, además de más de 1200 kits de cuidado personal para enfermeras y médicos .

También un scientologist que solía producir colchones, ha reconvertido su fábrica para no tener que despedir a todos sus empleados y ahora están fabricando (con otras 4 compañías) 6 millones de máscaras faciales de alta calidad fabricadas en Valencia, España.

En Sudáfrica, los voluntarios de la Iglesia de Scientology están trabajando ahora con el Departamento de Servicios Sociales de la Provincia de Gauteng para proporcionar una tecnología desarrollada hace dos décadas por el ejército de EE.UU. para detener la guerra bacteriológica: Decon 7 (Descontaminación 7, siendo 7 el nivel de descontaminación más alto que existe) (ver ). Este es el producto que todas las iglesias de Scientology en el mundo utilizan para desinfectar sus propias instalaciones, y se proporciona gratuitamente para desinfectar las comisarías de policía y las comunidades circundantes y los puntos calientes esenciales en Sudáfrica (hogares de ancianos, orfanatos, zonas de municipios, etc.). Los voluntarios de la iglesia especialmente entrenados son los que hacen el trabajo de desinfección.

