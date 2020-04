Fortisegur: la importancia de una puerta acorazada en tiempos de crisis Comunicae

viernes, 3 de abril de 2020, 17:28 h (CET) ¿Qué significa realmente instalar una puerta acorazada?Durante mucho tiempo se pensó que la puerta era lo que separaba el mundo exterior del interior, pero en casa, la puerta es la principal barrera frente a agresiones externas. Por esta razón, no hay duda de que las puertas anti intrusión son muy importantes para la seguridad, ya que controlan la entrada y salida de cada vivienda Incluso ahora, muchas personas probablemente no se dan cuenta de este detalle hasta que han experimentado algún tipo de inconveniente. A continuación, se verá la importancia de instalar puertas acorazadas para combatir los niveles de delincuencia en tiempos de crisis.

Una puerta convencional puede permitir el paso al ser una barrera completamente vulnerable con poca o ninguna protección de quienes intenten abrirla. Por lo tanto, se puede medir la verdadera importancia de instalar puertas más seguras para infundir la confianza de que se está necesitando para proporcionar valor de seguridad, tanto material como psicológicamente.

Es necesario analizar las necesidades y las zonas o las amenazas y los peligros a los que están expuestas las viviendas o negocios, en otras palabras, conocer las debilidades es fundamental para proporcionar una protección adecuada y eficaz en todas partes. Lo importante que es tener la seguridad de toda la familia y la seguridad de la vivienda.

Lo importante de evitar que un comercio o negocio sean robados

En cualquier caso, las tiendas, oficinas y viviendas y de toda siguen siendo asaltadas regularmente hoy en día. Es sólo cuestión de tiempo que cualquier persona tenga que enfrentarse a ser la próxima víctima de uno de estos delitos. La prevención debe tomarse en serio para evitar sufrir este tipo de delitos graves de robo e intrusión. Se recomienda adquiri el máximo grado de información para aumentar la seguridad en tiempos de crisis.

¿Pero qué puerta de seguridad ofrece más protección?

Al adquirir una puerta de seguridad hay que disponer de la información de un profesional experto en seguridad para poder decidir qué tipo de puerta de seguridad elegir no es un asunto difícil de considerar para sus propios fines. Por ejemplo, se alienta a las empresas e industrias que utilizan diariamente objetos y productos de valor a que instalen puertas de seguridad, preferiblemente con una mayor resistencia a la agresión, de modo que cuanto mayor sea el valor de la protección requerida, mayor será el nivel de protección.

La instalación de puertas acorazadas que proporcionen la máxima protección contra los ataques e intentos de intrusión a la fuerza puede aumentar eficazmente la seguridad de la vivienda o negocio. Como se pueden observar, estos dos tipos de protección de puertas son similares, pero difieren en algunas características importantes.

La puerta acorazada es fuerte porque es completamente maciza, pero esta también es más pesada y fuerte que la puerta blindada. Por otro lado, la puerta acorazada también es bastante defensiva, y su estructura y los rieles protectores colocados en diagonal son muy resistentes. Se debe añadir otros dispositivos de seguridad para aumentar su eficacia, como un bombillo anti bumping y un escudo de calidad que proteja al bombillo.

Las puertas blindadas son fáciles de instalar porque son ligeras. También puede convertir una puerta normal en una puerta blindada con algo de mayor seguridad pero no aguantará tanto como una puerta acorazada. Aunque, por supuesto, es importante prestar atención a la elección de una puerta de seguridad que se ajuste a las necesidades, hay algunos puntos muy importantes a considerar cuando se instala una puerta de seguridad.

Involucrar a los profesionales en una correcta instalación de una puerta acorazada es la clave. Esto asegurará que el sistema de seguridad de la puerta funcione correctamente. Una mala instalación podría comprometer toda la seguridad que una puerta blindada puede proporcionar, convirtiéndola en una puerta mediocre que no puede soportar todo tipo de ataques.

Las características que toda puerta acorazada debe tener para ser segura

Para que pueda determinar y saber qué elementos debe tener para cumplir los objetivos de seguridad que se espera que tenga y para que las palabras técnicas que indican que tendrá la puerta sean más comprensibles:

- El armazón debe ser de acero, de al menos 2 milímetros de grosor, lo que es esencial para soportar los ataques de Teko.

- Lo que es igual con el marco frontal es que la parte donde se asienta la puerta es más duradera que la madera básica, por lo que debe ser de acero de 2,5 mm.

- Se recomienda que el pinto o área que descansa cuando la puerta está cerrada tenga un grosor mínimo de 2 cm para dificultar la entrada de la palanca.

- La puerta debe tener un poco de espacio entre la barricada y el hueco para evitar que la palanca mueva la puerta, cuanto mejor sea el ajuste de estos elementos mayor seguridad tendrá.

- La construcción de la puerta debería haber pasado un certificado anti-intrusión, que prueba que está resistiendo el ataque de varias herramientas. No tienen un pestillo más de 9 debido al peso y estos excesos causan rigidez de la apertura y muchos más problemas técnicos.

- La cerradura debe ser de acero galvanizado para evitar la oxidación. También es mucho mejor si se dispone de un sistema de auto-bloqueo automático y cierres anti-sincronizados.

- Los pestillos laterales deben estar en una caja separada y no están sujetos a los rieles en el área interior, ya que es mucho más barato reemplazarlos en caso de falla.

- Es aconsejable invertir un mayor porcentaje de dinero en seguridad que en estética. Este factor puede sobreestimar enormemente el costo final sin tener el menor impacto en lo que más le interesa, la seguridad.

- Por último, es de destacar que todo tiene que ser instalado profesionalmente, ya que de poco sirve comprar una buena puerta si no se instala correctamente.

Adquirir la mayor información es la clave.

