Netflix presenta las primeras imágenes de Hollywood, la nueva miniserie de Ryan Murphy Janet Mock, productor ejecutivo, co-guionista y director de la serie explica que “En un presente tan turbulento y con un futuro tan incierto, volvemos al pasado en busca de ayuda y orientación Redacción Siglo XXI

viernes, 3 de abril de 2020, 14:29 h (CET) Netflix ha publicado hoy las primeras imágenes de HOLLYWOOD, la nueva miniserie original de Netflix creada por Ryan Murphy (GLEE, The Politician, American Horror Story, Ratched) e Ian Brennan (GLEE, The Politician, Ratched), ambientada en el Hollywood de después de la Segunda Guerra Mundial.

HOLLYWOOD está protagonizada por David Corenswet, que interpreta a Jack, Darren Criss como Raymond, Jeremy Pope como Archie, Laura Harrier como Camille, Samara Weaving como Claire, Dylan McDermott como Ernie y Holland Taylor en el papel de Ellen Kincaid. Además, Patti LuPone interpreta a Avis, Jim Parsons a Henry Willson, Jake Picking a Rock Hudson, Joe Mantello a Dick y Maude Apatow interpreta a Henrietta.

Janet Mock, productor ejecutivo, co-guionista y director de la serie explica que "En un presente tan turbulento y con un futuro tan incierto, volvemos al pasado en busca de ayuda y orientación, desenterrando la verdadera historia de Hollywood para crear una nueva realidad basada en el "qué pasaría si...": ¿Qué pasaría si a un grupo de forasteros se le diera la oportunidad de contar su propia historia? ¿Y si la persona con el poder de dar luz verde fuera una mujer? ¿O el guionista un hombre negro? ¿Y si la heroína fuera una mujer de color? ¿O el icono de la televisión abiertamente gay? ¿Y si todos ellos fueran invitados a la sala en la que se toman las verdaderas decisiones, entrasen de lleno y dejasen, victoriosos y orgullosos, su huella en la historia del cine? HOLLYWOOD es una carta de amor a nuestra pequeña ciudad industrial, donde habitan los soñadores, nacen las estrellas y la magia supera a la realidad".

