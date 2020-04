De la Pandemia económica, a la Criogenización económica global Comunicae

viernes, 3 de abril de 2020, 11:04 h (CET) Parte I del estudio realizado por Jorge Vendrell www.wed-center.com titulado 'De la Pandemia económica a la Criogenización económica global'. Cita obligada por derechos de autor I. EL EFECTO CASCADA QUE PODRÍA PRODUCIR EL COLAPSO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL, Y QUE SOLO SE SUPERARÁ CON LA CRIOGENIZACIÓN ECONÓMICA

"La caída sostenida del 80% de la actividad económica del Sector Privado durante cuatro o más meses, llevará al colapso a la economía en 10 fases, una por mes, habiendo entrado en España, el 1 de abril de 2020 en la 2ª fase, por lo que considero imperioso su urgente CRIOGENIZACIÓN ECONÓMICA, antes que se produzca el efecto cascada que preveo se activará entre la 3ª y la 5ª Fase; y que se desatará a través del Efecto Pánico".

1. El Efecto Pánico, se compone de dos efectos que están relacionados con el miedo, porque ambos provocan la perdida rápida de ingresos, ante la imposibilidad de luchar contra una situación exterior, impuesta de facto. Estos efectos son:

El Efecto Moratoria de Pago, activado en las fases 0, 1, y 2 por los gobiernos que, aunque contribuirán a ganar tiempo, afectarán negativamente a empresas y autónomos, elevando los impagados y reduciendo sus ingresos.

activado en las fases 0, 1, y 2 por los gobiernos que, aunque contribuirán a ganar tiempo, afectarán negativamente a empresas y autónomos, elevando los impagados y reduciendo sus ingresos. El Efecto Caída de Ingresos, que afectará tanto a trabajadores como autónomos y empresarios, quienes verán esta situación con temor, pudiendo desencadenar, entre la 3ª y 5ª fase, el Efecto Cascada, que desataría los siguientes efectos: 2. El Efecto Estampida, que afectará al Sector Privado, de forma que una caída sostenida en el tiempo del 80% de la actividad del Sector Privado provocará una caída similar del empleo y del PIB, reduciendo los ingresos y el cash-flow de las empresas menos solventes, que se verán abocadas a la quiebra, al desatarse los siguientes efectos:

El Efecto Dominó, queproducirá el efecto Estampida, llevando a la quiebra en cadena a compañías grandes, medianas y pequeñas por la caída de ingresos, y retroalimentando el Efecto Cascada.

queproducirá el efecto Estampida, llevando a la quiebra en cadena a compañías grandes, medianas y pequeñas por la caída de ingresos, y retroalimentando el Efecto Cascada. El Efecto Arrastre. Como consecuencia del efecto de contagio del Sector Privado al Público por el descenso en picado de la actividad empresarial, y cuya consecuencia principal será el incremento del déficit público.

Como consecuencia del efecto de contagio del Sector Privado al Público por el descenso en picado de la actividad empresarial, y cuya consecuencia principal será el incremento del déficit público. El Efecto Boomerang Interno, que seproducirá desde el Sector Privado al Público como consecuencia de la moratoria de pagos aprobada por los gobiernos y el endurecimiento de las medidas laborales, como las anunciadas por la Ministra de Trabajo Sra. Diaz, a quien le dice: “Mientras persiga a las gallinas con un cuchillo, estas correrán y no pondrán huevos”.

que seproducirá desde el Sector Privado al Público como consecuencia de la moratoria de pagos aprobada por los gobiernos y el endurecimiento de las medidas laborales, como las anunciadas por la Ministra de Trabajo Sra. Diaz, a quien le dice: El Efecto Bola de Nieve, o tierra quemada. Se trata de unefecto muy nocivo, puesto provocará una caída media EXTRA DEL del PIB superior al 40% a partir de la 4 o 5 fase. 3. El Efecto Boomerang Global. Se dará cuando en la mayoría de las economías mundiales se haya activado el efecto Cascada.

“La NO CRIOGENIZACIÓN DE LA ECONOMÍA, NO ES UNA OPCIÓN, ya que desatará la cadena de Efectos Cascada, que arrancará con el efecto Pánico, causado por el Efecto caída de Ingresos, desencadenando entre la 3ª y 5ª fase los efectos: Estampida, Domino, Arrastre, y Bola de Nieve, incrementando más del 40% la perdida extra del PIB, y llevando al Sector Público, a partir de la 5 fase a la banca rota. Si la Pandemia Económica se internacionaliza el Efecto Boomerang Global traería como consecuencia, un CRASH ECONÓMICO GLOBAL, que provocaría el colapso, la racionalización y la implosión del comunismo en los países quebrados.”

