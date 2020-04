Alcampo incluye pictogramas en sus tiendas Comunicae

jueves, 2 de abril de 2020, 17:23 h (CET) Con el objetivo de informar de las medidas excepcionales tomadas y asegurando una comunicación accesible para todos y rompiendo barreras. Auchan Retail España incorpora en sus supermercados e hipermercados Alcampo una serie de pictogramas destinados a informar de manera sencilla sobre las medidas excepcionales que se han tomado en las tiendas Estos pictogramas, ubicados en mostradores, puestos de información, seguridad, cajas, etc., permiten a todas las personas acceder y comprender la información en igualdad de condiciones, favoreciendo así la inclusión.

Mantener la distancia adecuada, esperar detrás de las líneas que marcan dicha distancia o incidir en el uso obligatorio de guantes para coger frutas y verduras a granel, son algunos de los mensajes que estarán disponibles con este sistema de comunicación visual.

Este sistema, que estará incorporado en las tiendas de toda España, ha sido propuesto desde el hipermercado Alcampo de Nalón en colaboración con el Colegio Público El Bosquín, colegio reconocido como Escuela Visual en la zona norte de España, cuyos profesionales han revisado la propuesta y los mensajes para asegurar que son comprendidos por aquellas personas con más dificultades para realizar la compra.

Para el desarrollo de la cartelería informativa se han utilizado pictogramas homologados por ARASAAC (Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa).*

Esta iniciativa responde al compromiso de Auchan Retail España con la accesibilidad universal y a su objetivo de ser un comercio sin barreras, donde todas las personas puedan acceder a comprar en igualdad de condiciones.

Además de tres centenares de productos de marca propia Auchan etiquetados en braille, los hipermercados y supermercados cuentan con un abanico de servicios accesibles como carros de compra para sillas de ruedas, mostradores adaptados, bucles de inducción magnética, servicio SVisual de videointerpretación en Lengua de Signos, balanzas adaptadas, elevadores de cestas, cajas de salida adaptables en altura y paneles de pictogramas para niñas y niños.

Auchan Retail España reúne los formatos de hipermercados, supermercados y proximidad. En la actualidad cuenta con 339 centros (62 hipermercados y 277 supermercados) así como 53 gasolineras, servicio de comercio on line y una plantilla de más de 20.000 personas. La compañía cuenta con el sello Top Employer, concedido por Top Employers Institute, que reconoce la política de Recursos Humanos de la compañía, así como su entorno de trabajo y promoción del bienestar.

Más información en: www.auchan-retail.es

Fotos para descargar:: https://we.tl/t-wt66usXKFG

*Desarrollado por Sergio Palao

