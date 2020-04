Según Adecco, el cierre de las actividades no esenciales afectará a más de 9 millones de personas, casi la mitad de la población activa Comunicae

jueves, 2 de abril de 2020, 16:43 h (CET) Estas previsiones, dadas hoy a conocer por el Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, anticipan para el mes de abril una dinámica similar a la experimentada en este mes de marzo, con caídas en las afiliaciones a la Seguridad Social y nuevos incrementos del paro, en el que ya se conoce como el peor mes de marzo de la historia, en relación a estos datos Acaban de darse a conocer los datos de paro del pasado mes de marzo de 2020 que confirman el mal de dato previsto del descenso en el número de afiliados a la Seguridad Social (España vuelve a situarse por debajo de los 18,5 millones de cotizantes) y del aumento del paro, con más de 302.300 desempleados nuevos. Todas las autonomías registran aumento del desempleo y las estadísticas hablan ya del peor mes de marzo en la historia en cuanto a estos registros.

Para Javier Blasco, director del Adecco Group Institute:“ los datos de paro de marzo muestran ya el impacto que esta crisis sanitaria tendrá en el mercado de trabajo. Y para abril, las cifras previsiblemente serán peores pues en los datos que ahora se han conocido no están descontados todos los contratos temporales suspendidos y las personas trabajadoras que tengan contratos en vía de ser suspendidos por ERTEs más las que ya estén incluidas en estos procesos. Eso quiere decir que el impacto real se verá en los meses de abril y mayo”.

“De seguir así, a finales de abril se podría registrar un nuevo recorte de otros 900.000 afiliados y que el número de parados superase los 3.753.700, con una variación interanual de +590.100 personas paradas (+18,7%)”, aventura Blasco.

Además, sobre las nuevas medidas aprobadas esta semana y que se dirigen a autónomos y PYMES, entre otros colectivos, Javier Blasco señala que: “son positivas, pero puede que lleguen tarde, de momento las cuotas a la Seguridad Social se han cargado a los autónomos, los aplazamientos de cuotas se dilatan un mes para su utilización, y las PYMES y autónomos no tienen capacidad de endeudamiento, debería haberse gestionado a través de exenciones”.

“De hecho, son pocas las que tienen ERTEs, sólo un 5%, y eso quiere decir que la posibilidad de supervivencia es escasa, muchas pequeñas empresas irán al cierre. Se valoran las medidas, voluntaristas, pero ahora hay que implementar mucha liquidez y esta no llega. Además, los 2.500 millones en fondos de formación ya están comprometidos, con lo que las opciones de recualificación y readaptación están hipotecadas, y esto es una mala noticia”, concluye el director del Adecco Group Institute.

Blasco también señala que “el cierre de las actividades no esenciales afectará a más de 9 millones de personas, casi la mitad de la población activa y cada mes de inactividad puede suponer una reducción del 3% del PIB”.

Datos más destacados

Tal y como ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo a primera hora, el número de parados registrados es de 3.253.853, lo que supone un incremento interanual del 9%, es decir, hay 302.365 parados más. Esto supone la peor marca en la historia laboral española donde nunca antes se había registrado un aumento tan significativo del número de parados.

En cuanto a la afiliación, el número de afiliados a la Seguridad Social ha sido de 18.445.436 personas en marzo, con 833.979 afiliados menos, su mayor recorte de la historia.

Los sectores que menos se resienten en estas circunstancias son la alimentación, la tecnología, el sector químico, el gran consumo y la distribución, además del sanitario. Por el contrario, la banca, la automoción, el sector inmobiliario, la hostelería, el turismo y ocio son los más dañados.

Durante el mes de marzo, se firmaron 1.256.500 contratos (-26,5%). Los contratos indefinidos cayeron un 19,1% interanual, en tanto que los temporales lo hicieron un 27,4%.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.