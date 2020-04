Fundación Mahou San Miguel dona 300.000€ a Cruz Roja para garantizar la alimentación de los más vulnerables Comunicae

jueves, 2 de abril de 2020, 16:51 h (CET) Además, han puesto en marcha una iniciativa de captación de microdonaciones dirigida a los profesionales de Mahou San Miguel, para que puedan contribuir a la adquisición de EPIS (Equipos de Protección Individual: mascarillas, guantes, gorros, etc.) para el personal sanitario Desde Fundación Mahou San Miguel son conscientes de la necesidad de contribuir, ahora más que nunca durante esta emergencia provocada por el Covid-19, a mejorar la situación de colectivos en desventaja social y estar más cerca de las personas. Por ello, colabora con Cruz Roja a través de una donación de 300.000 euros destinados a garantizar la alimentación e higiene básica a 10.000 personas con dificultades y personas mayores que necesitan apoyo en estos momentos.

A este acuerdo se suma la iniciativa de captación de microdonaciones, también en colaboración con Cruz Roja, dirigida a todos los profesionales de todos los centros de trabajo de Mahou San Miguel, que quieran contribuir a prevenir el contagio y la propagación del virus entre el personal sanitario.

Para ello, se ha puesto a disposición de los profesionales una línea de ayuda para que aquellos que quieran puedan contribuir y aportar su granito de arena. La cantidad alcanzada irá destinada a la compra de EPIS (Equipos de Protección Individual: mascarillas, guantes, gorros, etc.) para que los profesionales sanitarios puedan seguir realizando su labor con la mayor seguridad posible.

Para Alfredo Mahou, presidente de Fundación Mahou San Miguel, “ahora más que nunca queremos seguir apoyando a las personas con mayores dificultades y creemos que una sociedad unida y solidaria puede hacer grandes cosas. Con estas donaciones queremos ayudar en la gran emergencia que estamos viviendo y hacer partícipes a todos nuestros profesionales comprometidos que sentimos la necesidad de colaborar”.

Programa de Empleo ‘Creamos Oportunidades’, ahora online

De forma paralela, la Fundación Mahou San Miguel continúa su actividad habitual de formación para el empleo a través del programa ‘Creamos Oportunidades en Hostelería’, que ha recibido desde su inicio en 2014 casi 4,5 millones de € de inversión y en el que han participado cerca de 800 jóvenes. Esto es posible gracias a la adaptación de todos los contenidos y la formación a soportes online, permitiendo que los alumnos puedan continuar sus estudios hasta final de curso.

Actualmente, alrededor de 126 jóvenes participantes en la última edición están recibiendo formación técnica y en competencias transversales de la mano de las propias Escuelas de Hostelería, de entidades sociales como Fundación Exit y Asociación Hechos, así como el acompañamiento personalizado que realizan los profesionales de la compañía a través del mentoring.

De esta manera, la Fundación refuerza su compromiso para fomentar el empleo juvenil en el sector de la hostelería y ya está trabajando para, una vez terminada la emergencia del coronavirus, impulsar programas específicos para reactivar el sector.

