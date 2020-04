Los criterios para elegir la mejor aspiradora del mercado, por mejoresaspiradoras.org Comunicae

jueves, 2 de abril de 2020, 16:15 h (CET) Gracias al lanzamiento del comparador de aspiradoras, el cliente podrá encontrar el producto que más se adecue a sus necesidades teniendo en cuenta los consejos que ofrece mejoresaspiradoras.org En el portal web mejoresaspiradoras.org se puede encontrar una guía completa para encontrar las mejores aspiradoras del mercado a precios muy competitivos. Cada vez hay más modelos de aspiradores a la venta y elegir uno puede resultar una tarea compleja. Y no sólo eso, constantemente aparecen nuevos fabricantes y modelos con lo que no es fácil saber si se está tomando la mejor decisión. Es importante, que antes de elegir un nuevo aspirador, el cliente tenga en cuenta las características en las que se debe fijar para hacer una buena elección. Las funciones que ofrece el producto junto al precio serán determinantes para escoger el modelo más conveniente.

Potencia del aspirador: Un aspirador con poca potencia no conseguirá succionar toda la suciedad incrustada en sofás, alfombras o rincones. Se trata de elegir un equipo que permita obtener resultados óptimos en menor tiempo.

El uso: Depende si el aspirador va a ser para casa o para, por ejemplo, aspirar el coche, el uso será muy diferente. Existen también aspiradores híbridos que se pueden desacoplar y convertirse en aspiradores de mano. Y también existen los robots aspiradores, que se puede programar para limpiar el hogar cuando no se está en él.

Autonomía: En el caso de los robots aspiradores y en el de aspiradoras sin cable, un factor importante a tener en cuenta es la autonomía de sus baterías. Se deberá evaluar si la autonomía del equipo es suficiente para poder aspirar todo el hogar en una única carga.

El filtro: Su recomendación es que se elija siempre aspiradores con filtros que tengan certificación HEPA, ya que son aquellos que consiguen atrapar no sólo la suciedad, sino también la mayoría de bacterias y ácaros.

Con o sin bolsa: El mayor problema de los equipos con bolsa es que se debe comprar recambios periódicamente, puesto que las bolsas se tienen que tirar cuando están llenas. Con los que no tienen bolsa, se debe maniobrar con cuidado el vaciado del depósito para evitar que la suciedad vuelva al hogar. En general, los aspiradores con bolsa son más higiénicos.

Accesorios: Si el equipo cuenta con una gran variedad de boquillas y adaptadores, se podrá realizar con más eficiencia las labores de limpieza en rincones poco accesibles.

Opiniones y garantía: Según un informe de la OCU, el aspirador se cambia cada 5 años. El consejo de mejoresaspiradoras.org es que se cuente con buenas opiniones por parte de otros compradores y posea una garantía de al menos dos años.

"Nos decidimos a crear mejoresaspiradoras.org porque nosotros mismos nos encontramos en la situación de comprar una aspiradora. El mercado ofrece una gran variedad de modelos y elegir la mejor es una tarea difícil. Nuestra web es el resultado de muchas horas de investigación y análisis de las aspiradoras más relevantes del mercado actual, y ofrecemos valoraciones honestas para que el cliente tome la mejor decisión acorde a sus necesidades y presupuesto", afirma Alicia Campos, responsable de la página web de la empresa.

Mejoresaspiradoras.org nace para responder a una creciente demanda en la compra de aspiradoras online. El servicio ofrece una orientación al usuario sobre los tipos de aspiradoras y analizas los mejores modelos de cada fabricante, ofreciendo información clara y precisa al visitante.

