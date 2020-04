Nace Quantum, la 1ª BootCamp School Online donde el alumno solo paga si encuentra trabajo Comunicae

jueves, 2 de abril de 2020, 16:04 h (CET) La oferta se centra en el top 10 de las profesiones digitales más demandadas. La escuela no cobrará nada hasta que el alumno encuentre un trabajo de calidad Nace Quantum School, la primera BootCamp School Online del mundo que ofrece Speed Masters para profesionales, donde el alumno no paga nada hasta que encuentra un trabajo de calidad o mejore su empleo.

Se trata de una Escuela Online cuyo propósito es el de capacitar el talento, en cualquier parte del mundo, que necesita acceder a una formación de calidad pero que no tiene los recursos para costearlo, o prefiere una escuela que le asegure resultados. De esta manera, Quantum nace con el objetivo de resolver el problema de capacitación de los países en vía de desarrollo y de escasez de talento digital en los países más desarrollados.

Por eso la escuela se centra en buscar el mejor talento y capacitarlo en una de las profesiones digitales más demandadas para encontrarle un empleo, incluso remoto. Los primeros programas que ofrecerá son Project Manager Digital,Programador en Blockchain,Fullstack Developer,Científico de Datos, UX Product Designer y Ciberseguridad. Todos los programas de Quantum son 100% prácticos, intensivos y pensados para ser compaginados con otra actividad laboral.

Quantum es el primer proyecto online en español que surge en el mundo basado en el modelo de colaboración ISA -Income Share Agreement- según el cual el alumno se compromete a pagar el programa, con una proporción limitada de su salario, siempre y cuando consiga un empleo mejor y de calidad.

La escuela se dirige fundamentalmente a profesionales que ya trabajan, pero que quieren reorientar su carrera hacia el mundo digital. El formato de la formación se denomina Speed Masters, porque pretende concentrar la formación esencial de un master pero en un periodo de tiempo mucho menor. Con este tipo de programa el alumno adquiere las competencias necesarias para encontrar un empleo digital en 4 o 6 meses.

Además la escuela ha establecido acuerdos con las empresas tecnológicas y digitales más importantes, que están buscando este escaso talento, y que necesitan profesionales capacitados en los “Skills” que ofrece Quantum. Así, el alumno encuentra una pasarela inmediata entre la formación y su empleabilidad.

El modelo de aprendizaje es 100% práctico y aprovecha las mejores prácticas del mundo del e-learning, como el aprendizaje entre pares, el peer grading y el trabajo en proyectos recogidos del mundo real. Los alumnos no tienen profesores ni temario y aprenden a resolver los problemas por sí mismos trabajando en equipo y con la guía de un mentor.

Gracias a un sistema gamificado, la comunidad de alumnos va certificando el progreso de cada estudiante en las competencias y habilidades que tiene que desarrollar, lo que se convertirá en la mejor carta de presentación ante las empresas.

El proceso de selección ya está abierto. Los candidatos pueden inscribirse para la primera convocatoria que dará inicio en septiembre. Más información en QSchool.io.

Sobre Quantum School

Quantum School es la escuela de IEBS que ofrece una formación para especializarse en las profesiones digitales más buscadas del momento. Además, como parte del compromiso de la escuela, los alumnos de Quantum School tienen la opción de pagar el programa realizado una vez hayan encontrado trabajo. De esta manera, el profesional puede adquirir todas las aptitudes competitivas para dedicarse al entorno digital sin ningún límite.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.